[이코노 브리핑] 금감원, 휴가철 카드 부정결제 주의보 외

금감원, 휴가철 카드 부정결제 주의보

해외여행 중 카드 분실·도난 등에 대비하기 위해 카드사용알림서비스를 활용하는 것이 좋다고 금융감독원이 23일 안내했다. 금감원에 따르면 해외 기차역, 공항 등 공공장소 ATM에서 현금 인출 등 비밀번호 입력 거래 시 자판을 가려 노출되지 않도록 해야 한다. 해외 노점상·주점 등에서 결제할 때는 카드를 다른 곳으로 가져가 위·변조하는 경우도 있어 결제과정을 직접 확인해야 한다.

토스뱅크, 체크카드 해외 수수료 면제

토스뱅크가 내달 11일부터 체크카드 해외결제 혜택을 기존 ‘결제금액 2% 캐시백’에서 ‘결제 수수료 면제’ 방식으로 전환한다고 23일 밝혔다. 이에 따라 대상 고객이 해외 가맹점에서 온·오프라인 결제를 이용하면 결제금액의 1%인 국제브랜드수수료와 결제 건당 0.5달러인 해외이용수수료가 면제된다. 토스뱅크 체크카드와 외화통장을 함께 보유한 고객이라면 별도 신청 절차 없이 자동 적용된다.

하나證, 2분기 개인형 IRP 수익률 1위

하나증권이 2분기 개인형 IRP 수익률에서 증권사 가운데 1위를 차지했다고 23일 밝혔다. 금융감독원 통합연금포털 공시에서 2분기 하나증권 개인형 IRP 원리금비보장형 1년 수익률은 54.91%, 3년 수익률은 23.33%로 나타나 3개 분기 연속 증권업계 1위에 올랐다. 특히 확정기여형(DC) 원리금비보장형 10년 수익률 9.55%, 확정급여형(DB) 원리금비보장형 10년 수익률 7.03%를 기록, 각각 증권사 1위였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지