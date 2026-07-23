‘키미 쇼크’ 美, 中 견제… “문샷AI, 페이블 베꼈다”

딥시크의 ‘딥시크 V4’, 문샷AI의 ‘키미 K3’ 등 중국의 개방형(오픈소스) 인공지능(AI) 모델이 연이어 뛰어난 성능을 선보이며 글로벌 시장에 충격을 주자 AI 산업의 선두주자 미국이 중국 견제에 본격적으로 나섰다. 중국 AI 기업이 AI칩 수출 규제를 우회하고, ‘기술 베끼기’ 등을 통해 자국 기술을 훔쳤다고 비난하며 제재를 예고하고 나선 것이다. 미국 움직임에 맞서 중국은 국제사회에서 ‘디지털 주권’에 관한 여론전을 펴고 있다.

22일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장은 이날 엑스(X)에 “문샷AI가 앤트로픽의 AI 모델인 ‘(클로드) 페이블’을 증류했다는 정보를 입수했다”고 주장했다. 증류란 상위 AI 모델의 답변을 데이터로 삼아 새로운 모델을 훈련하는 기법으로, 이를 이용하면 대규모 데이터를 수집할 필요 없이 기존 AI 모델에 버금가는 모델을 구축할 수 있다. 크라치오스 실장은 중국 AI 업계가 기술 발전이 아닌 불법 증류 등을 통해 미국 기술을 ‘베끼기’해 성과를 만들어냈다고 비판한 것이다.



이 발언은 최근 키미 K3의 성능이 앤트로픽과 오픈AI, 구글 등 미국계 빅테크의 최신 AI 모델을 앞섰다는 분석이 나오면서 글로벌 투자시장 등이 술렁거리고 있는 가운데 나왔다.

스콧 베선트 미국 재무장관. AFP연합뉴스

크라치오스 실장은 “문샷AI가 엔비디아의 GB300을 이용해 AI 모델을 훈련했으며, 태국에서 이 GB300 설비에 접속한 것으로 추정된다”면서 자국의 수출 규제를 우회했다고 공격하기도 했다. GB300은 엔비디아의 차세대 블랙웰 아키텍처 기반 AI 서버로 미 정부는 국가안보를 이유로 해당 AI칩의 중국 수출을 제한하고 있다.

하루 전 스콧 베선트 미 재무장관도 폭스뉴스 인터뷰에서 중국 AI 기업들이 지식재산권 절도를 했을 수 있다고 의혹 제기한 바 있다. 베선트 장관은 이날 자신의 SNS에서는 “중국이 선을 넘어 증류 공격을 감행할 경우 제재와 수출통제 명단 등재를 검토할 것”이라고 밝혔다. 크라치오스 실장과 베선트 장관의 ‘증류’ 의혹 제기와 비판 수위 등을 고려해 볼 때 이미 트럼프 행정부 내에서 중국 AI 모델의 미국 내 사용 금지 등 추가적인 제재 논의가 이루어지고 있을 가능성이 크다.



반면 중국은 각국의 AI 기술·제품 선택권을 보장해야 한다고 주장하고 있다. 23일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 중국은 지난 20일 ‘유엔 글로벌 사이버 보안 상설 메커니즘’ 회의에 제출한 입장문에서 기술 독점과 배타적 체제, 편 가르기 강요에 반대한다고 밝혔다. 중국은 각국이 자국 실정에 따라 AI를 포함한 디지털 기술의 발전 경로와 기술·제품·서비스를 독자적으로 선택할 권리가 있다고 강조했다. 중국은 AI 보안 위험을 측정할 국제평가체계 구축도 제안했다. 미국의 대중 기술 통제와 동맹 중심 공급망 재편을 겨냥한 움직임으로 풀이된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 연합뉴스

정작 미국 스타트업과 중소 기술기업들은 트럼프 행정부의 제재 확대 움직임에 반대 입장이 뚜렷하다. 최근 결성된 미국의 중소 기술기업 단체인 리틀테크협회는 이날 백악관에 보낸 서한에서 정부가 중국 개방형 AI 모델 접근을 차단하지 말 것을 촉구했다. 이들은 이 같은 규제가 미국 스타트업의 성장을 저해할 것이며 앤트로픽 등 이미 경쟁에서 앞서간 몇몇 빅테크들에게만 유리한 결과로 이어질 수 있다고 경고했다.



AI 업계에서 강력한 영향력을 행사하는 인물인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 이러한 입장에 손을 들어줬다. 그는 이날 공개된 액시오스와 인터뷰에서 “이들 중국 (AI)모델은 훌륭하다. 훌륭한 오픈소스 모델은 사용돼야 한다”며 중국 AI를 차단하려고 하는 트럼프 행정부에 반대 의견을 냈다.

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