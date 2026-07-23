후티 반군, 홍해 사우디 유조선 2척 타격

후티 반군이 봉쇄를 선언한 홍해에서 유조선이 피격됐다. 호르무즈해협에서도 유조선 피해가 이어지는 등 중동 상황은 악화 일로다. 미국은 중동 원유 의존도가 높은 아시아 동맹국을 향해 군사력 지원을 바란다는 뜻을 숨기지 않고 있다.



22일(현지시간) 알자지라 등에 따르면 예멘 친이란 무장세력 후티 반군은 홍해 해역에서 사우디아라비아 유조선 2척을 겨냥한 군사작전을 수행했다고 밝혔다. 이들은 선박들이 자신이 선언한 ‘해상 봉쇄령’을 위반해 공격 표적이 됐다고 주장했다.

美 전사자 유해 송환되는 사이… 예멘선 성조기 밟고 후티 지지 행진 최근 이란의 요르단 미군기지 공격에 숨진 미 육군 타일러 제임스 피한 중위의 유해가 22일(현지시간) 미국 델라웨어주 도버 공군기지로 송환돼 옮겨지고 있다. 아래 사진은 예멘의 친이란 후티 반군이 장악한 수도 사나의 사나대학 학생들이 미국, 이스라엘, 영국 국기를 밟으며 후티 지지 시위를 벌이는 모습. 미국과 이란의 무력 충돌이 계속되면서 인명피해가 발생하는 데 이어 후티 반군까지 해상 봉쇄에 나서겠다고 위협하면서 중동 정세의 불안이 한층 커지고 있다. 도버·사나=AP연합뉴스

앞서 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 사우디 남서쪽 홍해 해상에서 사고가 발생했다는 신고를 접수했다. 후티 반군의 주장이 사실일 경우, 지난 20일 해상 봉쇄를 선언한 이후 처음으로 선박을 공격한 사례가 된다. 사우디 SPA통신은 인명 피해는 없었다고 밝히며 “상선과 선원의 안전을 보장하는 국제협약을 위반하는 행위”라고 반발했다.



호르무즈해협에서도 이날 유조선이 폭발했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 해협을 항해하던 유조선 1대가 폭발해 화재가 발생했으며, 다른 두 척의 선박은 회항했다고 밝혔다. IRGC는 이들 선박이 미국의 지시에 의해 해협 남쪽의 기뢰 부설 항로를 통과하려다 피해를 입었다고 주장했다. IRGC는 성명에서 “호르무즈해협은 우리 통제하에 있으며, 미국이 이곳에서 악행을 계속하는 한 해협은 완전히 폐쇄될 것”이라며 “미국에 속아 이란과의 협의 없이 통과하려는 모든 선박은 같은 운명을 맞게 될 것”이라고 위협했다.

마코 루비오 미국 국무장관이 22일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 아세안 외교장관 회의 기자회견에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

중동 정세가 꼬이면서 미 행정부는 다시 동맹국의 지원을 바라는 분위기다. 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 아시아 동맹국이 호르무즈해협에 군사자산을 파견하는 일이 “그들에게 이익이 되는 것”이라고 강조했다. 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 외교장관회의 참석을 위해 필리핀 마닐라를 방문한 루비오 장관은 “오늘 (회의에서) 그런 요청은 하지 않았다”면서도 “그들(아시아 국가)은 (중동에서) 공급되는 석유와 천연가스에 크게 의존하고 있다”고 말했다.



미국이 이날 한·미·일 외교장관회의 등 여러 회의에서 한국을 포함한 인도·태평양 지역 동맹국에 직접 군사 파견을 직접 요청하지는 않았지만, 군사적 지원을 기대하고 있다는 뜻으로 풀이된다.

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