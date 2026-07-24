“함교 소형화 中잠수함, 공격형 핵잠 가능성”

잠수함 중앙 상단 돌출부인 함교 크기가 이례적으로 작아 관심을 끈 중국군 신형 잠수함은 공격형 핵잠수함일 가능성이 크다는 일본 전문가들 분석이 나왔다.



아사히신문은 미국 위성기업 블랙스카이가 지난 5월29일 중국 상하이 장난조선소에서 건조 중인 잠수함을 촬영한 위성사진 등을 입수해 분석한 결과를 23일 보도했다. 이 잠수함은 잠망경, 통신장비, 센서 등을 갖춘 조종·지휘 공간인 함교가 초소형이어서 외신들은 그간 ‘수중 저항과 소음을 최소화해 은밀성과 기동성을 극대화한 설계’라고 추정해 왔다.

블랙스카이·아사히신문 캡처

고바야시 마사오 전 자위대 잠수함대 사령관(해장·해군 중장에 해당)은 이 잠수함 전체 길이가 105∼120m, 폭은 10∼12m라고 분석했다. 미국 본토를 사정권에 두는 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등을 탑재한 094형 전략핵잠수함보다는 작고 디젤 엔진을 장착한 재래식 039형보다는 훨씬 크다. 그는 이 잠수함이 공격형 핵잠수함인 093형의 개량형일 가능성을 제기하면서 “함교가 소형화하면 속도가 빨라지고 탐지가 어려워진다. 바닷속에서 조용히 미국 항공모함에 접근해 공격하는 역할 아니겠는가”라고 말했다.



이 잠수함이 포착된 곳이 장난조선소인 점도 전문가들 시선을 끌었다. 중국 핵잠수함은 지금껏 랴오닝성 보하이조선소에서 건조됐는데, 핵잠수함 양산을 위해 다른 조선소로 설비를 확대했을 가능성을 시사하기 때문이다.

중국 해군의 094형 탄도미사일 핵추진잠수함(SSBN) 모습. 로이터연합뉴스

중국이 함교 크기를 축소한 잠수함을 실제 전력화한다면 세계 최초가 된다. 그러나 고다 요지 전 자위함대 사령관은 “함교가 소형화하면 지휘·조종이 상당히 어려워진다”며 실용화 여부가 불명확하다고 지적했다.

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