“사회성과 보상했더니 기업 가치도 쑥”

SK가 설립한 사회적가치연구원이 지원한 ‘사회성과인센티브(SPC)’ 연구 성과가 사회과학 분야 사회과학논문인용색인(SSCI)급 학술지에 게재됐다.



23일 사회적가치연구원에 따르면 김상준 이화여대 경영학부 교수 논문이 조직 시뮬레이션 분야 SSCI급 국제학술지 6월호에 게재됐다. SPC는 사회적기업이 창출한 사회적 가치를 화폐 가치로 측정하고, 그 성과에 비례해 인센티브를 지급하는 사회성과 기반 보상제도다. 최태원 SK그룹 회장이 2013년 다보스 포럼에서 사회문제 해결을 위해 제안했다.



정책적 효과를 검증한 결과 SPC는 사회적기업의 사회·경제 성과가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들었다. SPC를 받은 기업은 사회적 가치 창출에 대한 동기가 높아지고, 사회성과가 올랐다. 높아진 사회성과는 추가 SPC 보상으로 이어지는 식이다.



LG유플러스도 자사 인공지능(AI) 기반 개인화 기술인 ‘퍼스널 인텔리전스’ 관련 논문이 국제 학술대회 ‘SIGIR 2026’에서 채택됐다고 이날 밝혔다. 퍼스널 인텔리전스는 고객 데이터를 분석해 고객 상황과 관심사를 파악하는 AI 기술이다.

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