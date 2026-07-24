LIG D&A, 英 방산업체와 호위함 개발

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 영국 방산기업 밥콕과 전략적 협력 협정을 체결했다고 23일 밝혔다.



협약은 영국에서 열린 항공우주·방산 전시회 ‘판버러 국제에어쇼 2026’에서 체결됐다. 양사는 LIG D&A의 무기체계 기술과 생산 능력에 밥콕의 설계·운영·정비 역량을 더해 해외 시장에 함께 진출할 계획이다. 주요 협력 분야는 △글로벌 공급망 구축 △LIG D&A 장비를 탑재한 AH-140 호위함 개발 △발사체와 정밀유도무기 개발 △무기체계의 정비·보수와 성능 개량 △로봇과 자율주행·무인 시스템 개발 등이다. 특히 무기를 개발?생산하는 데 그치지 않고, 운용 과정에서 필요한 정비와 성능 개선까지 함께 제공하는 통합 방산 사업을 추진한다는 구상이다.



이현수 LIG D&A 해외사업부문장은 “이번 협약은 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것”이라며 “각국 고객에게 차별화된 해양 방산 솔루션을 제공할 수 있도록 밥콕과의 협력을 확대하겠다”고 말했다.

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