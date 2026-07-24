뇌전증 50대, 6명에 새 삶 건네고 하늘로

초등학생 때부터 뇌전증 증상을 앓던 50대 여성이 장기 기증으로 생의 마지막 순간 6명을 살리고 세상을 떠났다.



23일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 1일 윤명애(54)씨는 고려대 구로병원에서 폐와 간, 양쪽 신장·안구를 기증했다. 윤씨는 지난달 27일 가족과 식사하다 갑자기 호흡 곤란 증상을 보여 병원으로 옮겨졌으나, 끝내 뇌사 상태가 됐다. 초등학생 때부터 발작 증상을 겪은 윤씨는 뇌전증 진단을 받아 약을 복용하며 치료를 이어왔다.



윤씨 가족은 그가 평소에 자신처럼 몸이 아픈 이들을 각별히 걱정했던 만큼 장기 기증에 동의했다. 특히 뇌전증 환자도 의료진 판단을 거쳐 장기를 나눠 생명을 살릴 수 있다는 사실이 알려지길 바랐다. 유족에 따르면 윤씨는 아픈 사람의 마음을 잘 헤아렸다고 한다. 주변의 어려움을 그냥 지나치지 못하는 속 깊고 따뜻한 사람이었다. 윤씨는 어머니가 수차례 입원했을 때 형제들을 대신해 간병을 도맡기도 했다. 윤씨의 맏언니는 “그곳에서는 아프지 말고 먼저 떠난 아버지 곁에서 그동안 하지 못한 것들을 마음껏 하며 지내면 좋겠다”고 마지막 인사를 전했다.

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