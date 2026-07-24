베트남 거주 한·베가정 자녀들 ‘병역체험’

병무청은 23일 충북 증평군 육군 제37보병사단에서 베트남에 거주하는 한·베트남 자녀를 대상으로 병역체험 프로그램을 실시했다고 밝혔다. 이번 프로그램은 경상북도·봉화군·경북연구원·유엔인권정책센터가 공동 추진하는 ‘베트남 한·베 가정 자녀 초청 한국문화 체험행사’(7월 12~31일) 기간 중 병무청이 주관하는 병역체험 프로그램으로, 한·베 가정 자녀와 인솔자 등 20여 명이 참가했다.



올해 병역판정검사 대상인 2007년생 참가자 3명은 대전·충남지방병무청에서 실제 병역판정검사를 받으며 병역이행의 첫 관문을 직접 체험했다. 일반 참가자들은 병역진로설계지원센터를 방문해 직업선호도검사와 진로상담, 군특기 소개 및 군장비 체험 등 병역과 진로를 연계한 프로그램에 참여했다. 참가자들은 정부대전청사에 있는 병무기록전시관과 37사단 시설 등을 견학했다. 병무청은 한국어 의사소통에 어려움을 겪는 병역의무자를 돕기 위해 베트남어를 포함해 10개 언어 통역 서비스도 진행하고 있다. 통역 서비스는 병역판정검사 과정 중 문진, 질병 확인 및 심리검사 등 정확한 의사소통을 돕는다.

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