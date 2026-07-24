[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 24일 (금요일) 59년생, 자녀문제로 신경쓰는 일진

96년생: 호랑이를 잡으려면 산으로 가야 한다. 84년생: 최대한 자신의 능력에 맞게 일하라. 72년생: 마음이 갑갑하니 목욕을 하라. 60년생: 오늘은 동서방에서 해외진출의 인맥이 나타난다. 48년생: 문서에 착오가 발생한다. 36년생: 등산길에 부상을 주의할것.

97년생: 조언이나 충고가 자신을 위한 길이다. 85년생: 신용을 잃지 않도록 신경써라. 73년생: 신용불량자는 구원이 나타남. 61년생: 오늘 일은 동남방향에서 구하라. 49년생: 금전융통은 이씨 정씨 손씨에 유력하다. 37년생: 부동산업 모텔업은 양호하다.

98년생: 누구라도 돈이 없다면 불안하다. 86년생: 현실에 만족할 줄 알아라. 74년생: 실직자는 좋은 소식이 온다. 62년생: 오늘 일은 동남방애서 길하다. 50년생: 오늘은 하는 일에 수익과 성과가 있다. 38년생: 밤길을 조심할것.

99년생: 이해득실을 계산할 수 있는 사람이 현명하다. 87년생: 급한 일로 중요한 약속이 취소된다. 75년생: 금전으로 고심이 되는 일진. 63년생: 부부에 보다 정성을 다할것. 51년생: 실물수을 조심할것. 39년생: 건강에 조심하고 출행을 자제하자.

00년생: 돈을 좀 써면 마음이 조금 편해진다. 88년생: 일의 결과가 서서히 나타난다. 76년생: 오전일 열심이 하면 성과있다. 64년생: 동료에 소소한 갈등이 있다. 52년생: 무역업 외제판매점은 매출이 상승한다. 40년생: 먼 여행은 자제할것. 28년생: 옳다고 여긴 일이 그릇된 결과를 가져온다.

01년생: 감정이 조금 극단적으로 치우치는 날이다. 89년생: 어려운 일도 쉽게 풀리니 걱정 마라. 77년생: 윗사람과 협력하여 일을풀자. 65년생: 남방에 사람이 계약자다. 53년생: 서북방의 상가집은 피할것. 41년생: 사업자는 종업원으로 마음이 상한다. 29년생: 해보지도 않고 포기하지 마라.

02년생: 믿음을 배신 당하는 형태가 나타난다. 90년생: 일찍 귀가하면 기쁜 일이 기다린다. 78년생: 동북방에 만난사람 정보을 줌. 66년생: 관재수을 주위할것. 54년생: 이성과의 만남은 심중할것. 42년생: 오늘 동남방에 즐거움이 있다. 30년생: 충동적인 행동을 하는 경향이 있다.

03년생: 꾀를 써서 상항을 모면하지만 순간일 뿐이다. 91년생: 매듭을 짓는 것도 좋은 방법임. 79년생: 오늘은 새로운 창업의 기회가 오는 운이다. 67년생: 문서나 서류가 잘못되어 있는지 검토하라. 55년생: 타인과의 분위기에 신경쓰라. 43년생: 큰 금액의 투자는 상가할것. 31년생: 가족 간에 소중한 정이 피어난다.

04년생: 자신의 생각을 상대에 주입하려고 마라. 92년생: 절친한 지인과의 믿음을 소중히 아껴라. 80년생: 작은 재주는 재주가 아니다. 68년생: 돈을 구할 때는 동북방에 있다. 56년생: 손님을 보낼때 문 밖까지 친절하자. 44년생: 건설업 부동산업 대부업은 광고에 성과가 있다. 32년생: 사업자는 인력관리에 심혈을 기울여라.

05년생: 출비가 많아 계획적으로 지출해야 한다. 93년생: 생각의 전환이 절실히 필요함. 81년생: 여행에 즐거움이 있겠다. 69년생: 동료와 타협하면 일이 풀린다. 57년생: 금전융통은 김씨, 백씨 강씨에 부탁하세요. 45년생: 전문지식이나 외국어 공부에 좋은 날이다. 33년생: 무리한 줄 알면서 중단하면 더 힘들다.

06년생: 급할수록 천천히라는 말을 상기하자. 94년생: 믿음에 인색하다 좋은 기회 놓칠 운. 82년생: 사람은 태어나면 터널과 같다. 70년생: 연상의 여성을 만나는 일진이다. 58년생: 전기 전자계통은 매출이 양호하다. 46년생: 스스로 건강을 강하게 하라. 34년생: 분에 넘치는 사랑은 이루어질 수 없다.

95년생: 수족을 무리하게 사용하면 좋지 않다. 83년생: 오늘은 하는일이 순조롭다. 71년생: 일은 열심히 했는데 수익이 적은 일진이다. 59년생: 자녀문제로 신경쓰는 일진이다. 47년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 35년생: 가족에게 직선적인 말은 피해라.

백운철학원

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