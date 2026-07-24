‘미스터 에브리싱’, 핵무기까지 손에 넣나 [김태훈의 의미 또는 재미]

무함마드 빈 살만(40) 사우디아라비아 왕세자 겸 총리는 흔히 이름 이니셜을 따 MBS로 불린다. 그는 사우디 국왕 살만 빈 압둘아지즈 알사우드(90)의 아들이다. 2015년 즉위한 살만 국왕은 왕좌에 올랐을 때 이미 79세였다. 지난 2022년 73세 나이에 모친 엘리자베스 2세로부터 왕위를 물려받은 영국 국왕 찰스 3세보다도 더 고령의 몸으로 국왕이 된 것이다. 병마에 시달리던 살만 국왕은 2022년 9월 아들 MBS에게 총리직을 비롯한 모든 권한을 넘기고 2선으로 물러났다. 조선 시대에 비유하면 사실상 상왕(上王)이 되는 길을 택한 셈이다.

무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 겸 총리. 국가원수인 국왕이 아직 살아 있으나 사우디 국내에서 전권을 행사하는 사실상의 ‘1인자’에 해당한다. 세계일보 자료사진

MBS에겐 훗날 왕위 계승권을 놓고 다툴 수 있는 여러 형제가 있었다. 그들은 국왕이 되는 데 필요한 ‘스펙’을 쌓기 위해 미국 등 외국 명문대로 유학을 떠났다. 반면 MBS는 사우디 수도 리야드에 있는 왕립 킹사우드 대학교에 입학했다. 이렇게 국내에 머물면서 MBS는 자연스럽게 부왕(父王)과 접촉할 기회를 늘릴 수 있었다. 군주가 되자마자 80대에 접어든 살만 국왕으로선 자신의 곁을 지키며 살뜰하게 아버지를 챙기는 아들이 제일 마음에 들었을 수 있다. 2017년 살만 국왕은 당시 31세이던 MBS를 왕세자로 책봉한다고 전격 선포했다.

왕정 국가인 사우디는 왕족 인사가 정부 각료 등 요직을 차지하는 일이 잦았다. ‘2인자’가 된 MBS는 이들을 겨냥해 “그 누구도 부정부패 혐의에서 살아남을 수 없다”며 “심지어 왕자나 장관도 마찬가지”라고 경고했다. 이른바 ‘피의 숙청’을 거친 뒤 MBS는 사우디에서 전권을 휘두르는 존재가 됐다. MBS의 비위를 거스르는 이들은 살아남기 어려운 구조다. ‘인권 외교’를 강조하는 미국 민주당 소속 조 바이든 대통령은 그런 MBS를 인권 탄압 가해자로 몰아 혼내주려 했다. 하나 사우디의 막강한 ‘오일 머니’ 앞에 아무런 힘도 못 쓰고 말았다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 겸 총리. 사우디 정권의 인권 탄압 정황을 들어 무함마드를 멀리했던 전임 조 바이든 대통령과 달리 트럼프는 무함마드와 긴밀한 관계를 이어가고 있다. 방송 화면 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일 사우디와의 30년 기한 원자력 협정안을 최종 승인했다. 협정문에는 사우디에 우라늄 농축의 길을 터준다는 내용이 포함됐다. 사우디의 잠재적 핵 능력 보유를 사실상 허용하겠다는 뜻으로 풀이된다. MBS는 오래전부터 “이란이 핵무기를 가지면 우리도 가져야 한다”고 말했다. 사우디의 핵 능력을 키워 핵무기 개발에 전념하는 이란을 견제하려는 것이 트럼프의 의도로 풀이된다. 뭐든 다 할 수 있는 남자란 의미에서 ‘미스터 에브리싱’(Mr. Everything)으로 통하는 MBS가 트럼프의 비호 아래 날개를 달았다.

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