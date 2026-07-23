세계유산위 “사도광산 전체 역사 알려라”

日에 이행보고서 내년 제출 요구
일본 정부가 사도광산을 세계유산으로 등재할 당시에 한 약속과 달리 사도광산에서 조선인 강제노동이 이뤄진 사실을 제대로 알리지 않아 개선해야 한다는 내용의 국제기구 결정문이 채택됐다. 23일 외교부 등에 따르면, 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회는 이런 내용을 담은 결정문을 수정 및 토의 없이 채택했다.
지난 15일 회원국 회람으로 공개된 결정문안은 사도광산의 ‘전체 역사’를 반영하는 해석·전시 전략을 수립하라는 세계유산위의 권고를 이행하는 데 있어서 일본 측의 “일부 진전”이 있었으나 충분하지 않다고 평가했다. 그러면서 “광산개발 모든 기간에 걸쳐 전체 역사를 현장 차원에서 포괄적으로 다루고, 현장 차원에서 해석·전시 전략 및 시설을 개선하기 위해 당사국들과 긴밀히 협의하라”고 권고했다.
세계유산위는 일본이 권고 이행을 위해 그간 취한 추가 조치를 인정하면서도 일본의 해석·전시 전략과 시설이 어떻게 사도광산의 전체 역사를 포괄적으로 다루는지 더 명확히 설명하고, 관련 진전 사항을 세계유산위에 정기적으로 보고하라고 요청했다. 세계유산위는 일본에 이번 권고에 대한 이행보고서를 2027년 12월1일까지 제출하라고 했으며, 그 이행보고서를 2028년에 열리는 제50차 세계유산위에서 검토할 계획이다.
이번 권고와 결정문 채택은 한국 정부의 입장에 힘을 실어준 것으로 평가된다. 정부는 그간 일본에 사도광산 해석과 전시에 있어서 한국인이 참여한 노동의 강제성을 더 분명하게 표현해야 한다는 입장을 밝혀 왔다.
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