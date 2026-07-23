'농촌 왕진버스 운행합니다'…가평군, 의료취약계층 지원

“농촌 왕진버스 운행합니다.”
경기 가평군이 다음달 5일 상면과 조종면 지역 의료 취약계층을 대상으로 찾아가는 의료서비스 ‘농촌 왕진버스’를 운영한다.
농촌 왕진버스는 의료 접근성이 낮은 농촌지역 주민들의 건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 농림축산식품부와 지방자치단체, 농협중앙회가 함께 추진하는 사업이다. 이번 행사는 가평군농협과 대한중앙의료봉사원이 협약을 맺어 마련됐다.
진료는 조종면 반다비체육관과 이동형 검진버스에서 이뤄질 예정이다.
양·한방 진료를 비롯해 근골격계 질환 진료, 안과 검진, X-ray 촬영, 물리치료, 골다공증 검사, 검안검진 등 다양한 의료서비스를 무료로 받을 수 있다. 또 검진 결과에 따라 전문의 건강상담과 건강교육이 함께 진행되며, 필요한 대상자에게는 탕약과 돋보기 지원 등 맞춤형 의료서비스도 제공된다.
이번 행사에는 30여 명의 의료진이 참여해 주민들의 건강 상태를 꼼꼼히 살필 예정이다.
병원 방문이 쉽지 않았던 고령 농업인과 의료 취약계층에게 전문 의료진의 진료와 상담을 한자리에서 받을 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.
군 관계자는 “농촌 왕진버스는 의료 사각지대에 있는 주민들의 건강을 살피기 위해 마련한 사업”이라며 “대상 주민들이 이번 기회를 적극 활용해 가까운 곳에서 건강을 점검하고 필요한 의료서비스를 받으시길 바란다”고 말했다.
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