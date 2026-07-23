제약바이오협회, AI 신약개발 전주기 교육체계 본격 가동

한국제약바이오협회는 부설 AI신약연구원이 인공지능(AI) 신약개발 전문인력 양성을 위한 전주기 교육체계를 본격 가동한다고 23일 밝혔다. 29일 입문 특강 ‘AI 신약개발 따라잡기’를 시작으로, 다음 달 3일에는 세계적 석학이 참여하는 ‘글로벌 SDL(Self-Driving Lab:AI 기반 자율실험실) 입문특강’을 개최하는 등 AI 신약개발 기초교육부터 자율실험 전문교육까지 단계별 프로그램을 연중 순차 운영한다.

한국제약바이오협회 전경. 한국제약바이오협회 제공

이번 교육은 보건복지부와 한국보건산업진흥원의 ‘AI 활용 신약개발 교육 및 홍보’ 사업의 일환으로 추진된다.

AI 기술이 신약개발 전 과정으로 빠르게 확산하는 가운데 산업 현장에서는 AI를 이해하는 연구자뿐 아니라 AI 기반 자율실험을 설계·운영할 수 있는 전문 인력 수요도 빠르게 증가하고 있다.

이에 협회는 AI 신약개발 전 과정을 아우르는 단계별 교육체계를 마련했다. AI 신약개발의 기본 개념을 배우는 입문교육부터 온라인 학습, 산업현장 맞춤형 교육, 부트캠프, 그리고 국내 최초 SDL 실습교육장 기반의 자율실험 전문교육까지 연계해 교육 효과를 높인다는 계획이다.

먼저 29일 시작되는 ‘AI 신약개발 따라잡기’는 비전공자도 쉽게 이해할 수 있도록 AI 신약개발의 핵심 개념과 최신 기술 동향, 산업 활용 사례를 소개하는 입문 과정이다. 제약바이오 업계 종사자는 물론 관련 전공 대학(원)생과 입문 연구자 대상으로 신약개발 패러다임 변화 , 분자동역학(MD) 입문 실습 등이 이뤄질 예정이다.

AI 기반 자율실험 전문교육인 SDL 교육도 본격 시작한다. 다음 달 3일 첫 과정인 ‘글로벌 SDL 입문특강’에는 SDL 분야 세계적 석학인 제이슨 하인 캐나다 브리티시컬럼비아대(UBC) 교수가 참여해 SDL의 핵심 개념과 최신 연구 동향, 에이전트 AI 기반 자율화학의 미래를 소개한다.

입문 특강 이후에는 국내외 SDL 연구 사례를 공유하는 연구사례 세미나와 실험 워크플로우 설계 교육, 국내 최초 SDL 실습교육장에서 진행되는 구현 중심 실습교육을 단계적으로 운영할 계획이다.

특히 이번 SDL 교육은 협회가 국내 최초로 구축한 AI 신약개발 SDL 실습교육장을 기반으로 진행된다. 자동화 반응·분석 장비와 협동로봇 등을 활용해 색상 최적화, 용해도 스캐닝, 합성 자동화 등 실제 연구 환경을 반영한 실습을 제공한다.

표준희 AI신약연구원장은 “AI 신약개발은 기초적인 AI 이해부터 실제 자율실험 구현 역량까지 폭넓은 전문성이 요구되는 분야”라며 “누구나 AI 신약개발에 쉽게 입문할 수 있는 기초교육부터 국내 최초 SDL 실습교육장과 글로벌 협력을 기반으로 한 전문교육까지 촘촘한 교육체계를 구축해 AI 신약개발 생태계를 이끌 융합형 인재를 지속적으로 양성해 나가겠다”고 말했다.

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