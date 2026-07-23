대구시·경북도, 수도권 대응 ‘대경권 5극3특 발전전략’ 수립 나선다

대구시와 경북도가 대구∙경북권을 수도권에 대응하는 새로운 국가 성장축으로 육성하기 위해 ‘대경권 5극3특 발전전략’ 수립에 본격 착수한다.

23일 대구시와 경북도에 따르면, 양 지자체는 지난해 정부가 발표한 ‘5극3특 국가균형성장 추진전략 설계도’를 지역 주도의 실행계획으로 구체화하는 권역 단위 전략을 세워 11월 대통령 직속 지방시대위원회에 제출할 방침이다.

대구시청 동인청사 전경.

정부는 최근 '5극3특' 정책을 단순한 지역 균형 배분 방식에서 벗어나 지방이 스스로 성장경로를 설계하고 국가 성장에 기여하는 '지방주도 성장전략'으로 구체화하고 있다. 이에 발맞춰 대구시와 경북도 역시 지역 맞춤형 실행체계를 선제적으로 구축하겠다는 구상이다.

시∙도는 이번 전략을 통해 경제권, 생활권, 행∙재정 등 3개 부문에 걸쳐 향후 5년간 추진할 공동 전략을 수립한다. 이를 통해 민간투자 유치와 일자리 창출, 인구 유입, 정주 여건 개선으로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 계획이다. 특히 앞서 마련했던 협력과제들도 정부의 차세대 성장엔진∙재정 지원체계에 맞춰 대대적으로 재정비한다.

양 지자체는 정부 정책이 본격화되기 전인 지난해 8월 이미 ‘대구∙경북 공동협력 태스크포스(TF)’를 구성해 하나의 경제∙생활권으로 추진할 3대 분야 18개 공동협력 과제를 사전에 도출한 바 있다. 앞으로 시와 도는 대구경북의 산업적 강점을 정부의 국가산업정책과 긴밀히 연계할 예정이다. 산업∙인재∙기반 시설∙정주 여건이 통합적으로 작동하는 권역 단위 성장체계를 구축하는 것이 핵심이다.

경북도청 전경.

구체적으로는 기존 공동협력 TF가 도출한 18개 과제와 2027년 초광역 대표사업 반영을 위해 발굴한 후보 사업들을 기본 자료로 삼는다. 여기에 국가정책과의 연계성, 공동 추진 필요성, 사업 실현 가능성, 기업∙지역사회 수요, 민간투자와 고용 창출 효과 등을 종합 검토해 핵심 과제를 최종 확정할 방침이다.

효과적인 추진을 위해 기존 공동협력 태스크포스(TF)의 규모와 기능도 확대한다. 지역 연구기관, 기업, 산업지원기관, 대학, 지방공기업 등이 대거 참여하는 광범위한 협력체계를 구축해 전략의 실행력을 극대화할 계획이다.

오준혁 시 기획조정실장은 “5극3특 발전전략 수립은 대구경북이 수도권에 견줄 만한 광역경제권으로 성장하기 위한 핵심과제”라며 “미래 100년을 준비하는 마음으로 실행 가능하고 체계적인 전략을 마련해 지역 발전의 실질적 성과로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

이상수 도 지방시대정책국장은 “그동안 대구∙경북이 함께 발굴한 과제와 초광역 대표사업 등을 면밀히 검토해 정부의 성장엔진과 재정∙제도 지원체계에 맞춰 실행할 수 있는 전략으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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