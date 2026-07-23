日 전문가 “함교 소형화 中 신형 잠수함, 공격형 핵잠 가능성…핵잠 설비 확대 시사”

“바닷속에서 조용히 미국 항공모함에 접근해 공격하는 역할 아니겠는가.”

잠수함 중앙 상단 돌출부인 ‘함교’ 크기가 이례적으로 작아 관심을 모은 중국군 신형 잠수함에 대해 일본 전문가들은 공격형 핵잠수함일 가능성을 제기했다고 아사히신문이 23일 보도했다.

이 신문은 미국 위성기업 블랙스카이가 지난 5월29일 중국 상하이 장난조선소에서 건조 중인 잠수함을 촬영한 위성 이미지를 입수해 일본 해상자위대 잠수함대 사령관 출신 등에게 분석을 의뢰했다.

중국 신형 잠수함. 중국 해군 웨이보 캡처

이 잠수함은 유인 잠수함 크기이지만 함교가 매우 작아 관심을 끌었다. 일반적으로 잠망경, 통신장비, 센서 등을 운용하는 공간인 함교를 없애면 수중 저항을 줄여 은밀성과 기동성을 높일 수 있다. 다만 조종에는 어려움이 커져 지금까지는 일부 무인 잠수정 설계에나 적용돼온 것으로 알려졌다.

고바야시 마사오 전 자위대 잠수함대 사령관(해장·중장급)은 이 잠수함 전체 길이가 105∼120m, 폭은 10∼12m라고 분석했다. 미국 본토를 사정권에 두는 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재가 가능한 094형 전략핵잠수함보다는 작고 재래식 039형보다는 훨씬 크다. 그는 이 잠수함이 공격형 핵잠수함인 093형의 개량형일 가능성을 제기하면서 “미국도 함교를 축소한 실험용 잠수함을 건조한 적이 있지만, 중국이 실용화한다면 세계 최초가 될 것”이라고 말했다.

이 잠수함이 포착된 곳이 장난조선소인 점도 전문가들의 시선을 끌었다. 중국에서 핵잠수함은 지금껏 랴오닝성 보하이조선소에서 건조돼 왔기 때문이다.

이 잠수함이 핵잠수함이 맞는다면, 중국이 북부와 남부의 여러 조선소에서 핵잠수함을 건조할 능력을 갖췄음을 시사한다는 설명이다. 고다 요지 전 자위함대 사령관은 “중국이 핵잠수함 수를 늘리기 위해 설비 투자를 시작했을지도 모른다”고 말했다.

다만 이 잠수함의 실용화 가능성에 대해서는 의문 부호가 따라붙었다. 고바야시 전 사령관은 “바닷속에서 해수면으로 뻗는 잠망경이나 마스트 길이를 확보하기 위해서라도 함교의 높이는 의미가 있다”며 “높은 곳에서 보지 않으면 조종이 불편하고 안전한 항해에 지장을 줄 수 있다”고 말했다.

고다 전 사령관도 “함교가 소형화하면 잠수함 지휘가 상당히 어려워진다는 점에서 중국이 소형 함교 잠수함 실용화에 성공했는지는 불명확하다”고 지적했다.

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