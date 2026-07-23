"JTBC, 어려워서 그런가…에어컨이 안 나온다"

방송인 이나연이 JTBC에 대해 언급했다.

23일 연예계에 따르면 최근 유튜브 '일단이나연'에는 '저 아직 백수 아닙니다'라는 제목으로 영상이 올라왔다.

JTBC 골프 아나운서 이나연이 회사 내에 에어컨이 나오지 않는다고 밝힌 영상이 뒤늦게 주목받고 있다. 유튜브 '일단이나연' 캡처

그는 JTBC 1층 로비에서 "이런 말 해도 되나? 회사가 어려워서 그런가. 회사 에어컨이 안 나온다. 너무 덥다"고 했다.

이어 "이게 정말 영향이 있는 걸까? 이런 말 한다고 잘리진 않겠지? 너무 덥다"고 했다.

또 "사실 언제까지 보여줄 수 있을지는 저도 잘 모르겠다. 제 마음의 고향과도 같은 곳인데. 아직 정해진 건 아무것도 없지만 무언가가 확정이 난다면 제일 먼저 알려드리겠다"고 했다.

그러면서 "그전에는 일단 맡은 일에 최선을 다하고! 끝까지 책임지고 프로그램 잘 진행해 보겠다"고 했다.

이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 방송을 시작했다. 이듬해 티빙 예능 '환승연애 2'에 출연해 얼굴을 알린 후 방송인으로 활동 중이다.

그는 아이스하키 선수 남희두와 현재 공개 열애를 이어가고 있다.

<뉴시스>

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