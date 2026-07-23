코스피, 알파벳 자본지출 상향에 안도하며 7000선 재탈환

코스피가 23일 상승 출발하며 장중 7,000선을 다시 회복했다.



한국거래소에 따르면 오전 9시 17분 현재 코스피는 전 거래일 대비 247.78포인트(3.65%) 상승한 7,045.48이다.

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

지수는 전장보다 165.65포인트(2.44%) 오른 6,963.35 출발한 뒤 상승 폭을 조금씩 확대하며 7,000선을 다시 회복했다. 코스피는 전날에도 장중 7,000선을 재탈환했으나 오후 들어 상승폭이 축소되면서 '7천피' 밑에서 마감한 바 있다.



수급 측면에서 외국인 투자자가 4조691억원 순매수하며 4거래일째 매수 우위를 보이고 있다.



반면 개인과 기관은 각각 2천637억원, 1천973억원 순매도 중이다.



시가총액 상위주 중에서 '반도체 투 톱' 삼성전자[005930](4.22%)와 SK하이닉스[000660](5.46%)의 주가가 탄력을 받으며 오르고 있다.



이들 종목의 지분을 보유한 SK스퀘어[402340](3.17%), 삼성생명[032830](3.28%), 삼성물산[028260](1.41%)도 동반 상승 중이다.



이는 구글의 모회사 알파벳이 자본 지출(CAPEX)을 확대할 것이라는 발표에 AI 반도체 수요가 지속할 것이라는 전망이 나온 데 따른 것으로 보인다.



아나트 아슈케나지 알파벳 최고재무책임자(CFO)는 한국 시각으로 이날 오전 열린 콘퍼런스 콜에서 "2026회계연도 전체 자본 지출 규모를 기존 1천800억∼1천900억 달러에서 1천950억∼2천50억 달러로 상향한다"고 밝혔다.



자본 지출 규모 증가는 늘어나는 AI 수요에 대응하기 위한 것이라면서 내년에도 자본 지출이 크게 확대될 것이라고 그는 덧붙였다.



이는 그간 하이퍼 스케일러의 자본 지출 가이던스에 촉각을 곤두세웠던 투자자에게 일단 안도할 만한 재료로 평가됐다.



다만 호르무즈 해협에 이어 홍해 해역에서도 군사적 긴장도가 높아지면서 국제 유가와 금리가 높아지는 점은 증시에 부담이다.



사우디아라비아 남서쪽 홍해 해역에서 유조선이 공격을 받은 것으로 전해지면서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 80달러대 후반으로 상승했다.



한지영 키움증권 연구원은 "금일에는 유가 및 금리 상승 부담 속 알파벳 시간 외 주가 약세 여파에도 CAPEX 가이던스 상향에 따른 마이크론 등 미국 반도체주 시간 외 주가 강세 등 상·하방 요인이 혼재하면서 변동성 장세를 이어갈 전망"이라고 말했다.



시가총액 상위주 중에서 삼성전기[009150](8.85%), 현대차[005380](2.63%), LG에너지솔루션[373220](2.34%) 등이 오르고 있다.



반면 LG전자[066570](-0.44%), 우리금융지주[316140](-0.49%) 등은 내리고 있다.



업종별로 전기·전자(4.49%), 제조(3.85%), 건설(3.22%) 등은 상승하고 통신(-1.04%), 오락·문화(-0.77%), 음식료·담배(-0.17%) 등은 하락하고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 16.95포인트(2.26%) 오른 768.04다.



지수는 전 거래일 대비 12.42포인트(1.65%) 오른 763.51 출발해 역시 상승 폭을 조금씩 확대하고 있다.



코스닥 시장에서 외국인이 149억원 순매수 중이고 개인이 152억원 순매도 중이다.



시총 상위 종목 중 알테오젠[196170](4.66%), 에코프로[086520](4.02%), 에코프로비엠[247540](3.16%), 레인보우로보틱스[277810](3.71%) 등 대부분이 오르고 있다.

<연합>

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