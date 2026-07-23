“좋은 세상 떠나기 싫어”…원로 여배우들, 죽음에 대한 솔직 고백

원로 배우 김영옥과 반효정, 백수련이 제주 여행 중 인생의 마지막 순간과 죽음에 대한 생각을 털어놨다.

김영옥 유튜브 채널 캡처

지난 22일 김영옥의 유튜브 채널에는 ‘눈물과 웃음이 가득했던 할미즈 제주여행 2탄, 원로 배우들의 인생 이야기’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 세 사람이 제주 바다와 노을을 바라보며 식사를 하고 인생에 대한 대화를 나누는 모습이 담겼다.

노을을 바라보던 반효정은 “감동적이라서 황혼이 지는 모습을 보고 있는 것”이라고 말했고, 김영옥도 “이렇게 빨리 가는 거구나”라며 여운을 드러냈다. 두 사람은 감정이 북받친 듯 눈물을 훔쳤고, 백수련은 “누가 우리 효정이를 울렸느냐”며 위로했다.

김영옥 유튜브 채널 캡처

반효정은 “좋은 세상 떠나기 싫어서 그렇다. 욕심이 생긴다”며 “이 나이가 되고 보니 죽음을 어떻게 맞을까 하는 생각을 많이 한다”고 고백했다. 이어 “병으로 돌아가신 분들의 이야기를 보면 건강하게 살다가 남에게 폐를 끼치지 않고 가야겠다는 생각이 든다. 하지만 그게 내 마음대로 되는 건 아니지 않나. 아직 정답은 찾지 못했다”고 말했다.

이에 김영옥은 “어떻게 살아야 한다는 정답은 없는 것 같다”며 자신의 삶을 돌아봤다. 그는 “늘 물 흐르듯 살아왔다. 주어진 상황을 그때그때 헤쳐 나가며 살아왔고 앞으로도 그럴 수밖에 없을 것 같다”며 “그래도 후회는 없다”고 담담하게 말했다.

김영옥 유튜브 채널 캡처

반효정은 “우리 나이가 되면 이런 생각을 자연스럽게 하게 된다”며 “어찌 됐든 행복하게 마지막을 맞고 싶다”고 바람을 전했다.

그러자 김영옥은 “우울한 이야기가 아니다. 마지막을 어떻게 장식할지에 대한 우리만 할 수 있는 이야기”라고 답했고, 백수련도 “오늘 같은 이야기를 나누기에 참 좋은 자리였다”며 공감했다.

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