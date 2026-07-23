한국공인탐정협회·불법사금융피해TF센터, 불법사금융 피해 대응 협력

사진: 불법사금융피해TF센터 제공

불법사금융피해TF센터는 한국공인탐정협회 대회의실에서 한국공인탐정협회와 불법사금융 피해 대응 및 금융범죄 예방을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

불법사금융피해TF센터 산하 TF금융범죄예방연구소는 조사 기법을 활용해 피해 사실과 관련 정황을 분석하고, 피해 상황에 따른 대응 방향을 제시하고 있다. 피해 관련 자료와 증거 정리, 추가 피해 예방, 관련 전문기관 연계와 사후관리 등 피해 회복·예방을 위한 지원도 운영하고 있다.

한국특수교육재단·한국공인탐정협회는 25년 이상 탐정 분야에서 활동해 온 기관으로, 탐정제도 발전과 법제화를 위한 학술 연구와 전문 교육과정 및 교재 개발, 국내외 유관기관과의 협력 등을 이어왔다. 2025년 기준 군·경찰·국정원·법조계·학계 등 전문 분야 출신 3,000여 명을 포함해 약 1만 명 이상의 PIA탐정사를 배출했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 한국공인탐정협회의 조사·탐정 분야 전문성과 TF금융범죄예방연구소의 불법사금융 피해 대응 경험을 연계할 계획이다. 피해 사실과 관련 자료 분석, 개인정보 악용 및 불법추심 정황 확인, 추가 피해 예방을 위한 정보 교류 등을 중심으로 협력 범위를 확대할 방침이다.

한국공인탐정협회 및 ㈜에스피아보안탐정 하금석 회장은 “최근 불법사금융 피해가 다양하고 지능화되고 있는 만큼 피해자 보호와 신속한 문제 해결을 위해 전문기관 간 협력이 중요하다”며 “이번 협약을 계기로 탐정조사 전문성과 피해구제 지원이 유기적으로 연계될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

김대진 TF금융범죄예방연구소 소장은 “불법사금융 피해는 단순한 채무 문제를 넘어 개인정보 유출과 협박, 가족·지인 및 직장에 대한 연락으로 확대되는 경우가 많다”며 “이번 협약을 통해 조사 분야의 전문성과 그동안 축적해 온 불법사금융 피해 대응 경험을 연계해 피해자가 보다 신속하고 체계적인 도움을 받을 수 있도록 대응 체계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지