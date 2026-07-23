고민정 “文이라면 끝까지 참았을 것…정청래, 왕관의 무게 견뎌야”

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 고민정 후보가 전당대회를 둘러싼 계파 갈등과 후보 간 공방에 대해 자제를 촉구하며 “문재인 전 대통령이었다면 끝까지 참고 견뎠을 것”이라고 말했다. 최근 자신을 향한 비판이 집중되고 있다고 호소한 정청래 후보를 향해서도 “대표를 맡았다면 그만큼의 책임과 무게를 감당해야 한다”고 밝혔다.

고민정 더불어민주당 당대표 후보. 뉴시스

고 후보는 지난 22일 MBC 라디오 ‘조승원의 뉴스하이킥’에 출연해 현재 민주당 상황을 문재인 전 대통령이 어떻게 바라보고 있을 것 같냐는 질문에 “많이 마음 아파하실 것”이라며 “민주당이 분열과 통합을 반복해 온 과정을 누구보다 잘 아는 분이기 때문”이라고 말했다.

이어 “문 전 대통령이었다면 공격을 받아도 맞대응하지 않고 참고 견뎠을 것”이라며 “갈등은 양측이 함께 맞서야 커지는 만큼 한쪽이 멈추면 싸움도 이어지기 어렵다”고 강조했다.

고 후보는 전당대회 과정에서 갈등이 이어지는 데 대해 “주변에서 아무리 말려도 결국 당사자들이 멈추지 않으면 해결되지 않는다”며 “후보들이 자제하는 모습이 필요하다”고 당부했다.

최근 정청래 후보가 자신을 향한 비판이 ‘2대1’, ‘3대1’ 식의 몰매라고 주장한 데 대해서는 “직전 당대표였기 때문에 평가와 비판이 집중되는 것은 자연스러운 일”이라며 “대표를 맡았다면 그에 따른 무게 역시 받아들여야 한다”고 했다.

고 후부는 “지난 지방선거를 거치며 상처를 받은 후보들이 적지 않았다”며 “고의가 아니었더라도 당시 지도부의 결정으로 영향을 받은 사람들이 있는 만큼 지금의 비판 역시 책임의 일부로 받아들이는 자세가 필요하다”고 했다. 이어 “왕관의 무게라고 생각하고 조금 견뎌주면 오히려 더 많은 당원들이 그 아픔을 대신 아파해 줄 것”이라고 덧붙였다.

정 전 대표는 지난 12일 친명계(친이재명계)가 자신을 향해 ‘다구리’를 하고 있다고 표현된 만평을 페이스북에 공유하며 “두들겨 맞으면 많이 아프다”고 말했다. 지난 8일엔 “2 대 1, 3 대 1로 싸우면 흠씬 두들겨 맞는다. 많이 아프다”고 말반 바 있다.

지난 1년간의 정청래 지도부에 대한 평가도 내놨다. 고 후보는 “구호는 많았지만 그 결론에 이르기까지의 논의 과정은 잘 보이지 않았다”며 “당내 토론을 충분히 거친 뒤 방향을 제시하기보다 결론을 먼저 발표하고 의견을 듣는 방식이 반복됐던 점이 아쉬웠다”고 지적했다.

또 “이재명 대표 시절에는 정책 방향을 정하는 과정에서 다양한 의견이 공개적으로 오갔고 의원들과 당원들도 논의 흐름을 확인할 수 있었다”며 “앞으로는 결정 이전의 토론과 소통이 더욱 활발해져야 한다”고 말했다.

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