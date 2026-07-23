홍지민 "53평 아파트에 외제차 타는데 남편이 이혼 요구"

유튜브 채널 ‘새롭게하소서’ 화면 캡처

뮤지컬 배우 홍지민이 과거 결혼 생활 중 남편에게 이혼 요구를 받았던 충격적인 사연과 이를 지혜롭게 극복한 전말을 공개했다.

홍지민은 지난 22일 공개된 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에 출연해 남편과의 첫 만남부터 결혼 후 찾아온 위기, 그리고 부부 관계를 회복하기까지의 과정을 솔직하게 고백했다.

이날 홍지민은 남편과의 첫 만남에 대해 살사 모임에서 시작됐다고 밝혔다. 그는 “7개월 동안 매일 만났다”며 “남편이 너무 좋아서 오디션도 보러 가지 않았다. 남편 집에서 기다리며 요리도 해주고 퇴근하면 반갑게 맞이했다”고 뜨거웠던 연애 시절을 회상했다.

그러나 결혼 후 현실은 달랐다. 결혼과 동시에 밀려있던 뮤지컬 작품 활동을 재개하면서 남편과 함께 보내는 시간이 자연스럽게 줄어든 것.

홍지민은 “처음에는 남편도 좋아했다. 내가 출연하는 뮤지컬을 보러 오기도 하고 주변 사람들과 함께 어울렸다”면서도 “하지만 좋은 것도 하루 이틀이었다. 점점 지치고 외로웠을 것 같다”고 전했다. 이후 남편이 사회인 야구와 오토바이 등 취미 생활을 시작했지만 두 사람 사이의 거리감은 쉽게 좁혀지지 않았다.

이에 남편은 홍지민에게 “너는 나를 사랑하지 않아. 이혼하자. 이건 내가 생각한 결혼이 아니야”라며 뜻밖의 이혼을 요구했다.

당시 홍지민은 상황을 쉽게 받아들이지 못했다고 털어놨다. 그는 “나는 밖에서 다른 짓을 한 것도 아니고 가족을 위해 열심히 일했다고 생각했다. 어렵게 시작해서 경제적으로도 좋아졌고 53평 아파트에 살고 외제 차도 타게 됐다. 솔직히 처음에는 너무 억울했다”고 당시 심정을 전했다.

하지만 결혼 후 7년이라는 시간 동안 남편의 마음이 풀리지 않는 것을 보며 홍지민은 결국 남편에게 선택권을 넘겼다. “1번은 이혼하자, 2번은 서로 노력해보자”고 제안한 것.

남편은 고민 끝에 관계 회복을 선택했고, 두 사람은 부부 상담을 받으며 서로를 알아가는 시간을 가졌다. 특히 결정적인 전환점이 된 것은 ‘사랑의 다섯 가지 언어’ 강연이었다.

홍지민은 “사람마다 사랑을 느끼는 방식이 다르다는 걸 알게 됐다. 나는 스킨십이었고 남편은 ‘함께하는 시간’이었다”며 “나는 좋은 것들을 해주면 사랑을 표현했다고 생각했지만, 남편에게 가장 필요했던 건 같이 있어 주는 시간이었다”고 깨달음을 전했다.

이후 홍지민은 아무리 전날 늦게까지 일하더라도 아침밥은 무조건 남편과 같이 먹는 등 작은 변화부터 실천에 옮겼다. 결과는 놀라웠다. 홍지민은 “너무 놀라울 정도로 사이가 좋아졌다”며 “남편이 원했던 건 대단한 게 아니라 함께하는 시간이었는데, 그걸 7년 동안 못 해줘서 미안한 마음이 든다”고 덧붙였다.

현재 두 사람은 서로를 위한 시간을 따로 정해 함께 보내며 더욱 깊어진 부부애를 이어가고 있다. 서로 다른 사랑의 언어를 이해하고 노력을 통해 위기를 극복해낸 홍지민의 고백은 많은 이들에게 감동과 훈훈함을 자아내고 있다.

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