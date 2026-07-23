사유리, '35억 강남 아파트' 10억대 구매 놓쳤다

방송인 사유리가 과거 서울 삼성동 아파트 매수 기회를 놓친 것에 대한 아쉬움을 털어놨다.

사유리는 22일 공개된 유튜브 채널 '양락 1번지' 영상에 방송인 샘 해밍턴과 함께 출연해 한국 생활의 고충으로 치솟는 집값과 물가를 꼽았다.

사유리, 샘 해밍턴. 유튜브 캡처

그는 "한국은 아파트 가격과 물가가 무섭게 올라간다"며 "13~14년 전 삼성동 전세로 살던 집의 주인이 10억 원에 사라고 제안했으나 당시엔 거절했다. 그런데 지금 그 집이 35억 원이 됐다"고 솔직히 밝혔다.

이어 현재 서울 반포에서 전세로 거주 중임을 밝힌 사유리는 "2년마다 전세금이 올라 집 평수를 줄여가다 보니, 처음보다 10평이나 줄어들었다"고 서러움을 토로했다.

그럼에도 사유리는 "물가가 안정된 일본으로 돌아가지 않느냐"는 진행자 최양락의 질문에 "한국이 좋아서 계속 살고 있는 것"이라며 깊은 애정을 드러냈다.

한편 1979년생인 사유리는 지난 2020년 자발적 비혼 모성으로 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했다.

<뉴시스>

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