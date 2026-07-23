주택가 텐트서 대마 키운 힙합가수·강사… 합수본, 12명 적발

마약범죄 정부합동수사본부(이하 합수본)가 주택가와 공장 등에 전문 설비를 갖추고 대마를 재배해 온 일당 12명을 적발해 재판에 넘겼다. 적발된 이들 가운데는 과거 유명 음악 경연 프로그램에 출연했던 힙합 그룹 멤버를 비롯해 작곡가, 강사 등이 포함된 것으로 확인됐다.
합수본은 3월 4일부터 이달 22일까지 약 4개월간 대마 재배 사범 집중 수사를 벌였다. 그 결과 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 총 12명을 기소하고, 이 중 6명을 구속했다고 22일 밝혔다.
수사 당국은 대마 재배가 보통 3개월에서 4개월 단위의 단기로 은밀하게 이뤄진다는 점에 착안해 현장을 급습, 증거 인멸 전 용의자들을 검거한 것으로 알려졌다.
적발된 인원 중 8명(3명 구속)은 프리랜서 음악 강사, 힙합 그룹 멤버, 작곡가, 영어 강사 등이다. 이들은 주로 주거 밀집 지역 내부에서 대마를 길러온 것으로 파악된다.
힙합 그룹 멤버 A씨는 지난해 5월부터 올해 5월까지 자신의 주거지에서 대마 3주를 재배하고, 대마 약 155.9g을 보관한 혐의를 받고 있다. 외국인 영어 강사 B씨 등 2명은 거주지에서 대마 29주를 길러 대마 젤리를 직접 제조한 뒤 800만원 상당을 판매한 것으로 드러났다. 40대 작곡가 등 3명은 2019년부터 장기간 대마를 공동 재배하며 900g이 넘는 대마를 보관한 혐의로 조사 대상에 올랐다.
이들은 거주지 내부에 식물 재배용 텐트와 LED 조명, 자동 급수대 등 전문 장비를 갖추고 대마를 키운 것으로 해석된다.한편 인적이 드문 공장과 창고에 대규모 설비를 차려놓고 조직적으로 대마를 재배해 온 40대~60대 일당 4명(3명 구속)도 함께 적발됐다.
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