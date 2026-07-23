주택가 텐트서 대마 키운 힙합가수·강사… 합수본, 12명 적발

A씨가 주거지에 갖춰둔 대마 재배 설비. 마약범죄 정부합동수사본부 제공

마약범죄 정부합동수사본부(이하 합수본)가 주택가와 공장 등에 전문 설비를 갖추고 대마를 재배해 온 일당 12명을 적발해 재판에 넘겼다. 적발된 이들 가운데는 과거 유명 음악 경연 프로그램에 출연했던 힙합 그룹 멤버를 비롯해 작곡가, 강사 등이 포함된 것으로 확인됐다.

합수본은 3월 4일부터 이달 22일까지 약 4개월간 대마 재배 사범 집중 수사를 벌였다. 그 결과 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 총 12명을 기소하고, 이 중 6명을 구속했다고 22일 밝혔다.

수사 당국은 대마 재배가 보통 3개월에서 4개월 단위의 단기로 은밀하게 이뤄진다는 점에 착안해 현장을 급습, 증거 인멸 전 용의자들을 검거한 것으로 알려졌다.

적발된 인원 중 8명(3명 구속)은 프리랜서 음악 강사, 힙합 그룹 멤버, 작곡가, 영어 강사 등이다. 이들은 주로 주거 밀집 지역 내부에서 대마를 길러온 것으로 파악된다.

용의자가 집 안에 보관 중인 대마. 마약범죄 정부합동수사본부 제공

힙합 그룹 멤버 A씨는 지난해 5월부터 올해 5월까지 자신의 주거지에서 대마 3주를 재배하고, 대마 약 155.9g을 보관한 혐의를 받고 있다. 외국인 영어 강사 B씨 등 2명은 거주지에서 대마 29주를 길러 대마 젤리를 직접 제조한 뒤 800만원 상당을 판매한 것으로 드러났다. 40대 작곡가 등 3명은 2019년부터 장기간 대마를 공동 재배하며 900g이 넘는 대마를 보관한 혐의로 조사 대상에 올랐다.

이들은 거주지 내부에 식물 재배용 텐트와 LED 조명, 자동 급수대 등 전문 장비를 갖추고 대마를 키운 것으로 해석된다.한편 인적이 드문 공장과 창고에 대규모 설비를 차려놓고 조직적으로 대마를 재배해 온 40대~60대 일당 4명(3명 구속)도 함께 적발됐다.

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