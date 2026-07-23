'홍명보 나가' 김영광 "이승우 안 뽑은 건 감독 고집"

MBC TV 예능프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

전 축구 국가대표 골키퍼 김영광이 방송에서 홍명보 전 축구대표팀 감독을 향해 거침없는 소신 발언을 쏟아냈다.

지난 22일 방송된 MBC TV 예능프로그램 ‘라디오스타’(‘이젠 눈물을 거둬’ 특집)에는 김영광을 비롯해 이승우, 김정민, 정승환이 출연해 화려한 입담을 과시했다.

이날 방송에서 단연 화제가 된 것은 김영광의 거침없는 사이다 일침이었다. 김영광은 과거 2026 FIFA 북중미 월드컵 경기 라이브 방송 도중 돌연 “홍명보 나가”를 외쳤던 사건에 대해 “축구인이 아닌 국민이자 축구 팬의 한 사람으로서 마음을 전달한 것”이라며 입을 열었다.

이어 “축구인들은 다음을 위해 선뜻 나서기 쉽지 않은데, 저는 어차피 축구계에 남아 있지 않을 거라 자유롭게 말할 수 있다”고 너스레를 떨었다.

김영광의 사이다 발언은 여기서 그치지 않았다. 그는 함께 출연한 현역 선수 이승우의 2026 북중미 월드컵 최종 명단 발탁 무산을 두고도 홍 전 감독의 ‘고집’을 원인으로 지목했다.

이날 이승우는 당시 명단 발표의 아쉬운 기억을 담담히 회상했다. 이승우는 “월드컵 시즌만 되면 활약이 좋아진다. 명단 발표 날 무릎 꿇고 기도하면서 봤다”며 “(홍 감독님이) 마지막 두세 경기를 보러 오셨고, 오실 때마다 골을 넣어서 기대했다”고 털어놨다.

이어 “공격수 이름이 하나씩 나오는데 내 이름이 안 나왔다. 남은 자리가 손흥민과 오현규뿐인 것을 보고 안 되겠다 싶어 바로 TV를 껐다. 며칠간 마음이 아팠다”고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.

이승우의 솔직한 고백에 김영광은 “승우는 한국 선수에게 없는 유연성과 리듬감을 갖춘 선수”라며 “상대와 차이를 만들 수 있는 선수가 필요한데, 발탁되지 않은 것은 순전히 감독의 고집 때문”이라고 지적했다.

그는 “이번 월드컵에 갔다면 분명 차이를 만들어냈을 것이다. 계속 뽑혀야 한다고 말했는데 이상하게 고집이 있으시더라”며 홍 전 감독을 향해 직격탄을 날렸다.

김영광의 매서운 폭주에 현역 선수인 이승우는 당황함을 감추지 못했다. 이승우는 즉각 “저는 아무 말도 하지 않았습니다”라며 손사래를 치고 거리를 두어 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 이승우는 “작년 아시아 지역 예선 때 오랜만에 복귀했을 때 팬분들이 너무 좋아해 주셔서 눈물이 날 뻔했다”며 팬들을 향한 깊은 감사 인사를 전하며 훈훈함을 더했다.

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