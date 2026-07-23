손나은, 해외서 여러 번 번호 따였다…“번호 없다고 말해”

유튜브 채널 ‘유튜브하지영’ 화면 캡처

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 해외 여행 중 외국인에게 여러 차례 연락처를 물어본 경험을 털어놨다.

22일 공개된 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에는 ‘손나은 “소지섭 첫 만남 실물 후기부터 해외 번따까지!” 김부장과 진짜 손나은 탈탈 털었다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손나은은 하지영과 다양한 이야기를 나누며 여행 에피소드와 일상을 공개했다. 그는 ‘길에서 모르는 사람이 번호를 물어본다면’이라는 질문에 “국내에서는 길을 가다가 그런 경험이 없다. 평소에는 정말 후줄근하게 다니는 편”이라고 말했다.

하지만 해외에서는 상황이 달랐다고 밝혔다. 그는 “해외에서는 그렇게 가리고 다니지 않아도 되니까 여행 온 기분으로 예쁘게 하고 다녔다”며 “바닷가에서 외국인 분이 번호를 물어보셨다”고 회상했다.

이어 “그때 휴대전화를 들고 있었는데도 ‘번호가 없다’고 했다”며 재치 있게 거절했던 일화를 전해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “이런 일이 일본에서도 있었고, 동남아 어디를 갔을 때도 있었다”며 해외 여행 중 비슷한 경험을 여러 차례 했다고 덧붙였다.

이를 들은 하지영은 “번따가 해외에서도 된다. 너무 재미있다”고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이날 손나은은 자신의 인생에서 가장 잘한 선택으로 현재 출연 중인 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 출연을 꼽기도 했다.

한편 손나은은 2011년 그룹 에이핑크로 데뷔해 가수와 배우 활동을 병행했으며, 2022년 팀을 떠난 뒤 배우 활동에 집중하고 있다. 최근 SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 활약 중이며, 작품은 높은 시청률을 기록하며 큰 사랑을 받고 있다.

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