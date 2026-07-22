종합특검 ‘관저이전 의혹 정점’ 김건희 첫 소환

법 개정으로 수사기간이 한 달 추가된 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 윤석열 대통령 관저 이전 의혹의 ‘정점’인 김건희씨를 22일 처음으로 소환해 8시간가량 조사했다.



종합특검팀은 관저 이전 의혹에 대해 집중 추궁했으나, 김씨는 진술을 모두 거부한 것으로 전해졌다.



종합특검팀은 이날 오전 10시부터 김씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재와 직권남용 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다.



구속 수감 중인 김씨는 법무부 호송차를 타고 지하를 통해 조사실로 곧장 향해 출석 모습이 외부에 공개되진 않았다. 김씨는 오후 5시57분 조사를 마치고 서울남부구치소로 돌아갔다.



김씨는 2022년 김오진 전 국토교통부 1차관(당시 대통령실 관리비서관)을 통해 인테리어 업체 21그램이 대통령 관저 이전 공사를 수주하도록 개입한 혐의를 받고 있다. 직권남용은 기본적으로 공무원에게 적용되는 범죄이지만, 공범의 경우에는 민간인도 처벌 가능하다.



종합특검팀은 김씨가 공사 수주 등 특혜 제공의 대가로 21그램 측으로부터 688만원 상당의 디올 의류를 받았다고 보고 있다.



아울러 김씨가 윤영호 전 세계평화통일가정연합 세계본부장에게 받은 샤넬 가방을 다른 물건으로 교환할 때 동행한 21그램 김태영 대표의 부인이 324만원가량의 차액을 지급한 것도 관저 공사 관련 대가로 판단, 김씨의 금품 수수액을 총 1012만원으로 특정했다.



관저 이전 의혹은 종합건설업 면허가 없는 21그램이 2022년 5월 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전·증축 공사를 수의로 계약해 특혜를 받았다는 내용이 골자다. 21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공도 맡았던 업체다.



종합특검팀은 애초 김씨 측에 19일 소환을 통보했으나, 두 차례 연기된 끝에 이날 첫 조사가 이뤄졌다. 김씨 측 채명성 변호사는 “김씨는 현재 혈압도 너무 낮고 건강이 좋지 않아 조사받을 수 있는 상태가 아니지만 특검 입장에 맞춰 출석한 것”이라고 설명했다.



이날 종합특검 ‘1호 기소’ 사건인 김대기 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관, 김 전 차관, 이상민 전 행정안전부 장관의 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 첫 정식 재판이 열렸다. 이들은 관저 이전 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 약 28억원을 불법 전용하도록 지시한 혐의로 재판에 넘겨졌는데, 첫 공판에서 모두 혐의를 부인했다. 종합특검팀은 관저 이전 관련 감사원 감사가 축소·은폐됐다는 의혹도 수사 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지