대전 ‘2029 인빅터스게임’ 개최지 확정

전세계 상이군인의 재활과 자립을 연대하는 국제 체육대회가 아시아 최초로 2029년 10월 대전에서 열린다.



대전시와 국가보훈부는 2029년 10월 6일부터 15일까지 대전컨벤션센터 일원에서 ‘인빅터스게임(Invictus Game)’을 개최한다고 22일 밝혔다. 대전 인빅터스게임엔 세계 26개국 선수 550명과 관계자 1350명 등 3000여명이 참가한다. 경기 종목은 역도·실내조정·좌식배구·휠체어 럭비·휠체어 농구·수영·육상·양궁·사이클 등이다. 대전 대회에서는 e스포츠 등 2∼3개 선택 종목도 검토되고 있다.



인빅터스게임은 영국의 해리 왕자가 스포츠 경기로 상이군인의 신체적·심리적·사회적 회복과 재활을 지원하기 위해 2014년 창설한 대회이다. 영국 런던에서 첫 대회가 열린 후 2018년 호주 대회부터 2년마다 열린다. 개최지는 참가국 도시의 유치 신청을 받아 인빅터스게임재단(IGF) 이사회에서 심의를 거쳐 결정한다. 우리나라는 2022년 4월 네덜란드 헤이그 대회에 처음 참가했다.



IGF는 20일(현지시간) 영국 런던에서 이사회를 열고 2029년 인빅터스게임 개최지로 대전시와 미국 샌디에이고, 덴마크 올보르 중 만장일치로 대전을 선택했다.

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