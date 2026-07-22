비번 날 표류 여성들 구한 김세진 경사…LG 포상금 어려운 이웃에 기부

비번 날 바다에 표류하던 20대 여성 2명을 발견하고 주저 없이 바다에 뛰어들어 구조한 해양경찰이 LG복지재단 포상금을 지역사회 어려운 이웃에게 기부해 진한 감동을 전하고 있다.

강릉해양경찰서는 구조대 소속 김세진 경사가 LG복지재단 의인상 수상으로 받은 포상금 1000만원을 지역사회 취약계층을 위한 성금으로 선뜻 내놨다고 22일 밝혔다. 이번에 기탁된 성금은 강원사회복지공동모금회를 통해 양양군 지정기탁금으로 적립된다.

성금은 저소득 가구를 비롯해 복지 사각지대에 놓인 위기가구 지원, 사회복지시설 환경 개선 등을 위해 전액 사용될 예정이다.

강릉해경에 따르면 김 경사는 비번이던 지난달 11일 오후 5시 강릉시 사근진해변을 산책하던 중 20대 여성 2명이 물에 빠진 상황을 목격했다. 김 경사는 망설임 없이 바다에 뛰어들었고 표류하던 이들을 모두 안전하게 구조했다.

김세진 경사가 LG복지재단 의인상 수상으로 받은 포상금 1000만원을 지역사회에 기부했다. 강릉해경 제공

김 경사는 투철한 사명감과 공로를 인정받아 동해지방해양경찰청장 표창을 받은 데 이어 LG복지재단으로부터 'LG 의인상'을 받았다.

김 경사는 “LG복지재단 의인상을 받게 되어 매우 큰 영광”이라며 “앞으로도 국민의 생명과 안전을 최우선으로 맡은 바 소임을 다하는 해양경찰 구조대원이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

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