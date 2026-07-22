팔꿈치 각질·건조한 피부 관리 ‘걱정 끝’ [희망기업 특집]

미래 키우고, 환경 지키고… 지속가능한 성장 만든다 각 기업의 사업 역량을 활용한 사회공헌 활동이 확산하고 있다. 전국 유통망과 기술, 교육 경험, 문화 콘텐츠, 공급망 관리 능력 등 각 기업이 축적한 자산을 지역사회와 나누며 지속 가능한 변화를 이끄는 방식이다. 미래세대를 위한 투자도 두드러진다. 아동·청소년의 교육 격차를 줄이고 청년에게 인공지능(AI)과 현장 실무 교육을 제공하는 한편, 다문화 청소년의 언어·문화적 강점을 인재 경쟁력으로 키우려는 시도가 이어지고 있다. 환경 분야에선 재생에너지 전환이 본격화하는 동시에 고객과 협력사, 공공기관이 자원순환과 해양 정화에 함께 참여하는 활동도 늘고 있다. 기업의 사회공헌이 본업과 분리된 부수적인 활동을 넘어 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 전략으로 자리매김하는 모습이다.

듀크레이의 ‘케르티올 컨센트레이트 크림’. JW신약 제공

여름철 노출이 잦아지는 팔꿈치와 무릎, 발뒤꿈치 등 각질과 건조한 피부를 관리할 수 있는 화장품 ‘듀크레이 케르티올 컨센트레이트 크림’이 좋은 반응을 얻고 있다. 이 제품은 두피와 몸에 모두 사용할 수 있는 각질·진정 케어 크림으로, 과다한 각질과 건조로 인한 피부 고민을 간편하게 관리할 수 있도록 개발됐다.



22일 JW신약에 따르면 케르티올 컨센트레이트 크림은 지난해 9월 국내에 출시된 제품이다. 글리콜산과 락타마이드 성분이 들어 있어 두꺼운 각질을 부드럽게 정돈해 준다. 또 폴리도카놀과 셀라스트롤 성분이 민감해진 피부를 진정시키는 데 도움을 준다. 끈적임이 적어 여름철에도 부담 없이 사용할 수 있는 것이 특징이다.



사용법도 간단하다. JW신약 관계자는 “각질이나 건조함이 있는 부위에 하루 두 번 바르면 된다. 보습제와 자외선 차단제를 함께 사용하면 피부 보호에 도움이 된다”고 설명했다.



최근 뷰티 매거진 ‘싱글즈’가 뷰티 인플루언서 100명을 대상으로 2주간 제품을 사용한 뒤 실시한 설문조사에서 응답자의 99%가 각질 개선 효과를 체감했다고 답했다. 응답자의 93%는 1주일 안에 각질이 부드러워졌다고도 했으며, 63%는 산뜻한 사용감을 제품의 장점으로 꼽았다.



듀크레이 케르티올 컨센트레이트 크림은 JW신약 공식 온라인몰 ‘JW-ON’과 네이버 브랜드스토어 ‘JW생활건강몰’에서 구매할 수 있다. JW신약 관계자는 “노출이 많은 여름철 오돌토돌한 닭살 피부나 거칠어진 발뒤꿈치 등 관리가 까다로운 부위의 피부 개선에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

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