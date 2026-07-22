‘AI 활용’ 헬스케어·안전관리 서비스 [희망기업 특집]

미래 키우고, 환경 지키고… 지속가능한 성장 만든다 각 기업의 사업 역량을 활용한 사회공헌 활동이 확산하고 있다. 전국 유통망과 기술, 교육 경험, 문화 콘텐츠, 공급망 관리 능력 등 각 기업이 축적한 자산을 지역사회와 나누며 지속 가능한 변화를 이끄는 방식이다. 미래세대를 위한 투자도 두드러진다. 아동·청소년의 교육 격차를 줄이고 청년에게 인공지능(AI)과 현장 실무 교육을 제공하는 한편, 다문화 청소년의 언어·문화적 강점을 인재 경쟁력으로 키우려는 시도가 이어지고 있다. 환경 분야에선 재생에너지 전환이 본격화하는 동시에 고객과 협력사, 공공기관이 자원순환과 해양 정화에 함께 참여하는 활동도 늘고 있다. 기업의 사회공헌이 본업과 분리된 부수적인 활동을 넘어 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 전략으로 자리매김하는 모습이다.

파크로쉬 서울원 조감도. IPARK현대산업개발 제공

IPARK현대산업개발이 인공지능(AI)과 데이터 기술을 활용한 헬스케어와 안전관리 서비스를 주거단지에 확대 적용한다.



IPARK현대산업개발은 서울 노원구 월계동 서울원 프로젝트에 조성하는 민간임대주택 ‘파크로쉬 서울원’을 중심으로 디지털 헬스케어와 스마트홈, 로봇 서비스를 결합한 주거 서비스를 선보인다. 파크로쉬 서울원은 2개 동, 768가구 규모로 조성된다. 회사가 직접 보유·운영하며 의료와 식사, 커뮤니티, 스마트 서비스를 결합한 웰니스형 민간임대주택으로 운영할 계획이다.



단지에는 서울아산병원 건강검진센터가 들어선다. 입주민은 건강검진 이후 정기적인 관찰이 필요한 경우 외래진료와 연계된 클리닉 서비스를 이용할 수 있다. 건강검진과 예방, 사후관리까지 단지 안에서 연계하는 구조다. 웨어러블 기기를 통해 수집한 심박 수와 활동량, 수면 데이터 등 건강지표도 분석한다. 세대 내 비접촉 센서를 활용해 낙상이나 심혈관 이상 징후를 감지하고, 응급 상황이 발생하면 24시간 관제센터와 연계해 대응한다.



세대에는 AI 기반 대화형 월패드가 설치된다. 입주민의 생활 습관에 맞춰 조명과 온도, 습도 등을 조절하고 일정 알림, 서비스 호출, 커뮤니티 시설 예약 기능을 지원한다. 스마트홈 앱을 통해 건강 상태와 이상 알림을 확인하고 보호자에게 관련 정보를 전달하는 기능도 제공한다. 단지 내에는 로봇 배송과 안면인식 기반 비접촉 출입 시스템, 지문인식 도어록, 비상 호출 장치 등을 적용한다.



전기차 화재 예방 체계도 강화한다. IPARK현대산업개발은 서울원 아이파크를 시작으로 지하주차장 내 전기차 화재 감지 보조 시스템을 아이파크 단지에 확대 적용한다. 전기차 충전구역에는 열화상 카메라를 설치해 배터리 온도 상승 여부를 상시 확인하고, AI 폐쇄회로(CC)TV가 연기와 불꽃을 실시간으로 감지하게 된다.

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