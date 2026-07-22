[기고] 드론과 피지컬 AI 운용할 ‘스마트 강군’ 만들자

전쟁의 패러다임이 바뀌고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 전쟁을 통해 확인된 새로운 전투 양상은 드론의 중요성이 크게 대두되었다는 점, 그리고 첨단·저가형 무기 혼합전이 효과적이라는 점이다. 또한 피지컬 AI(인공지능)가 초기 전력으로 투입되어 획기적인 성과를 거둔 사실도 주목해야 한다. 개전 초기 AI 기반 지휘통제체계가 24시간 만에 수천 개의 표적을 타격한 사례나, 저가형 드론이 수십억원대 전차를 무력화한 현상은 현대전의 새로운 표준을 제시했다. 이제 미래 전장은 드론과 피지컬 AI가 주도하며, 이들의 능력이 전장 지배권을 상당 부분 담당하는 시대가 되었다.



다만 전력 운용 측면에서는 AI 기반 지휘통제체계와 기존 전력 간의 통합 미흡, 드론과 피지컬 AI의 개별 운용으로 인한 효과 제한, 운용 병력의 미숙함 등 뚜렷한 한계점도 노출되었다. 그럼에도 미래전은 드론과 피지컬 AI가 전력의 중심이 되는 전장이 될 것임은 자명하다. AI 기반 지휘통제시스템과 드론 및 피지컬 AI의 통합이 핵심이며, 이러한 전력의 전시 양산 능력이 국가의 전쟁 지속 능력과 직결될 것이다. 최근의 분쟁 사례들은 전쟁의 패러다임이 인간의 인지 속도를 초월한 피지컬 AI·드론 전력 중심으로 급격히 이동하고 있음을 보여준다.

고성윤 한국군사과학포럼 대표

하지만 기술적 우위가 곧 승리를 보장하는 것은 아니기에, 최근 분쟁의 교훈은 기술력보다 비용 효율적 전력 구성이 결정적일 수 있다는 점이다. 저가 드론을 방어하기 위해 고가의 방공 요격 미사일을 소모해야 하는 비용 불균형은 국가 재정과 무기 재고를 순식간에 고갈시킨다. 이러한 인식하에 필자는 우리 군에 100만대의 드론이 필요하다고 보며, 미래전의 승리는 대규모 드론의 양적 공세와 유인 전력의 정밀 타격력을 얼마나 유기적으로 통합하느냐에 달려 있다고 생각한다. 드론 물량으로 적 방공망을 교란하고 스텔스기와 같은 핵심 정밀 타격 자산이 적의 심장부를 무력화하는 유무인 복합무기체계 전술이 필수적이다.



이를 위해 발상의 전환과 혁신적인 조직 개편이 시급하다. 우선 전력구조 재편을 통해 드론 조기 전력화를 위한 예산을 집중 편성하고, 무기체계 혁신을 위한 연구개발이 동반되어야 한다. 예를 들어 60mm 및 81mm 박격포와 같은 재래식 편제 화기를 단계적으로 도태시키고, 해당 편제에 드론과 피지컬 AI 전력을 도입하는 방식이다. 기존 박격포탄을 드론용 타격 수단으로 개조하여 활용하기 위한 연구개발도 필요하다. 또한 고가 미사일 의존도를 낮추기 위해 레이저 등 지향성 에너지 무기, 드론 저격용 고위력 산탄총, 능동 방어체계 도입을 추진하는 등 비용 효율적인 방어체계 연구개발에 적극적으로 지원해야 한다. 아울러 군단급 유무인 복합체계 전투여단을 신설하고, 드론사령부의 전력 기획 및 훈련 기능을 강화하여 AI 지휘통제체계가 말단 부대까지 실시간으로 연결되도록 지휘체계를 고도화해야 한다.



나아가 ‘지능형 포탄’인 드론과 피지컬 AI가 미래전의 주역으로 등장하겠지만 단시간에 적의 핵심 전략 자산을 무력화하는 임무는 여전히 전략폭격기, 스텔스전투기, 지·해·공 영역의 정밀 타격 유도미사일의 몫임을 간과해서는 안 된다. 드론의 범용성과 유인 정밀 전력의 파괴력을 통합하고 이를 운용할 고도의 전문인력을 갖춘 ‘스마트 강군’만이 북한의 도발 의지를 꺾고 대한민국의 안보를 지키는 든든한 방패가 될 것이다.

고성윤 한국군사과학포럼 대표

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