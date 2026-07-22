디자이너 박시영, 뉴진스 4주년 콘텐츠 혹평…“감도 없고 촌스러워”

영화 ‘왕과 사는 남자’ 등 다수의 영화 포스터 제작에 참여한 디자이너 박시영이 그룹 뉴진스의 데뷔 4주년 기념 콘텐츠를 공개적으로 비판했다.

박시영은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 뉴진스의 새 영상을 언급하며 “눈 뜨자마자 보러 갔는데 ×× 촌스럽다”고 평가했다.

그는 “감성이 ‘가요톱텐’ 시절 같다”며 “재능 없는 사람들이 기존 감성만 가져다 쓴 것 같다”고 혹평했다. 이어 “뉴진스 4명이 뭐냐. ‘진격의 거인’에서 ‘진격’이 빠진 것 같다”고 표현하며 현재의 4인 체제와 콘텐츠의 분위기를 지적했다.

그룹 뉴진스. 어도어

또한 “감도 없고 자존심만 부리는 사람이 회사를 차려 큰 투자를 받은 게 원죄”라고 적으며 뉴진스 소속사 어도어를 겨냥한 듯한 비판도 덧붙였다.

박시영의 글은 같은 날 뉴진스 공식 채널에 공개된 데뷔 4주년 기념 스페셜 콘텐츠 직후 올라왔다. 영상에는 민지, 하니, 해린, 혜인 등 네 명의 멤버가 출연했으며, 어도어와 법적 분쟁을 이어가고 있는 다니엘은 등장하지 않았다. 이번 콘텐츠는 데뷔 4주년을 기념해 순차적으로 공개될 스페셜 프로젝트의 시작으로 알려졌다.

앞서 박시영은 2024년 뉴진스가 어도어를 상대로 전속계약 해지를 선언했을 당시 SNS를 통해 “내 또래 중년 남자들이 어린 친구들 보고 사회생활을 모르네 어쩌네 하는데, 사회생활과 노예생활을 착각하는 것 같다”며 멤버들을 공개적으로 옹호한 바 있다.

박시영은 2006년 영화 ‘짝패’ 포스터를 시작으로 이름을 알린 국내 대표 영화 포스터 디자이너다. 이후 ‘마더’, ‘하녀’, ‘관상’, ‘곡성’, ‘왕과 사는 남자’ 등 다수의 작품 포스터를 제작하며 독창적인 감각을 인정받았다.

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