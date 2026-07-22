국민체육진흥공단, 미래 스포츠 리더 육성 박차…학생 선수 70명 올림픽 가치교육

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 경기력 중심 교육을 넘어 학생 선수들의 리더십과 사회적 책임 의식을 키우기 위한 올림픽 가치 교육에 나섰다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 21일 서울 한국체육대학교에서 대학생과 엘리트 체육인을 대상으로 ‘2026 올림픽가치교육(K-OVEP) 리더십 프로그램’인 ‘레거시 메이커스(Legacy Makers)’를 개최했다고 22일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 21일 서울 한국체육대학교에서 대학생과 엘리트 체육인을 대상으로 ‘2026 올림픽가치교육(K-OVEP) 리더십 프로그램’인 ‘레거시 메이커스(Legacy Makers)’를 개최했다고 22일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 21일 서울 한국체육대학교에서 대학생과 엘리트 체육인을 대상으로 ‘2026 올림픽가치교육(K-OVEP) 리더십 프로그램’인 ‘레거시 메이커스(Legacy Makers)’를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 프로그램은 선수들이 단순히 경기에서 좋은 성적을 내는 데 그치지 않고 올림픽 정신과 핵심 가치를 이해해 미래 스포츠 리더로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

이날 교육에는 사격과 육상, 수영 등 다양한 종목의 국가대표 상비군을 포함한 학생 선수 70여 명이 참가했다.

교육은 사례 중심 강의와 소그룹 토론, 자기 성찰 활동 등을 결합한 참여형 방식으로 진행됐다. 참가자들은 약 3시간 동안 총 3단계 교육 과정을 이수하며 올림픽 가치와 스포츠 리더십, 선수의 사회적 역할 등에 대해 함께 고민하는 시간을 가졌다.

프로그램의 하이라이트는 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원인 원윤종의 특별강연이었다.

평창동계올림픽 은메달리스트인 원윤종 선수위원은 국가대표 선수 생활을 하며 겪은 도전과 성장 과정, 국제 스포츠 무대에서의 경험을 소개했다. 이어 올림픽 가치 실천 사례와 선수 은퇴 이후 진로, 글로벌 스포츠 리더에게 필요한 자세 등을 공유하며 참가자들과 소통했다.

국민체육진흥공단은 이번 교육을 일회성 행사로 끝내지 않고 후속 프로그램도 이어갈 계획이다.

교육 참가자를 대상으로 올림픽 가치 내재화 정도를 확인하는 설문조사를 실시하는 한편, 우수 참가자에게는 내년도 리더십 프로그램 강사와 운영진으로 활동할 기회를 제공해 선순환형 리더 양성 체계를 구축한다는 방침이다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 교육은 올림픽 핵심 가치가 단순한 지식 전달에 머무르지 않고 선수들이 경기장 안팎에서 직접 실천하는 리더십으로 이어질 수 있도록 기획했다”며 “앞으로 전국 체육 관련 학과와 연계한 시범 운영 등을 통해 교육 대상을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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