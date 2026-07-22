‘치맥·삼겹살 회동’ 젠슨황·이재용·최태원·이해진, 미국서는 무슨 회동?

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 미국에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나는 방안을 추진한다. 메모리 반도체와 그래픽처리장치(GPU), AI 데이터센터·서비스 등 국내외 AI 산업을 이끄는 기업 수장들이 한자리에 모여 공급망·기술 협력 확대 방안을 논의할 전망이다.

22일 업계에 따르면 삼성과 SK, 네이버, 엔비디아 수장들은 이번 주 미국 실리콘밸리 인근에서 비공개 라운드테이블을 여는 방안을 조율하고 있다. 회동 날짜로는 24일이 유력하게 거론된다. 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 참석 가능성도 제기된다. 구체적인 참석자와 일정은 확정되지 않은 것으로 전해졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 지난달 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점에서 회식을 하고 있다. 연합

메모리와 GPU, 생성형 AI 서비스 등 글로벌 AI 시장 내 분야별 선도 기업 리더들이 한자리에 모이는 건 사실상 처음이다.

이번 회동에서는 차세대 AI 가속기에 필요한 고대역폭메모리(HBM)와 AI 데이터센터, 클라우드, 생성형 AI 서비스 등을 아우르는 협력 방안이 논의될 것으로 보인다. 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아 AI 가속기에 들어가는 메모리 공급망의 핵심 기업이며 네이버는 자체 AI 모델과 클라우드, 데이터센터를 기반으로 AI 인프라 사업을 확대하고 있다.

황 CEO는 지난달 한국을 방문해 삼성·SK·현대자동차·LG·네이버 등 국내 주요 기업 수장들과 잇달아 만나 AI 협력을 논의하고 한 달여 만에 다시 만남을 진행하게 된다. 한국이 글로벌 AI 시장에서 반도체 공급국을 넘어 AI 인프라 핵심 파트너로 부상하면서 빅테크(거대 기술기업)들은 국내 기업들과 협력 확대를 추진하고 있다.

지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 서울 강남구 한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 회동을 마친후 기념촬영을 하고 있다. 공동취재

업계에서는 이번 만남이 AI 투자 둔화 우려가 제기되는 상황에서 메모리와 GPU, 데이터센터 투자 확대가 이어질 것이란 신호를 줄지도 주목하고 있다. 국내 기업들도 AI 인프라와 서비스, 피지컬 AI를 함께 구축하는 핵심 파트너로 입지를 넓힐 것으로 전망된다.

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