경매 나온 이병철의 서예작품 '공수래공수거' 1억에 낙찰

삼성그룹 창업주인 호암(湖巖) 이병철 전 삼성그룹 회장의 서예 작품 ‘공수래공수거(空手來空手去)’가 경매 시장에서 1억원에 팔렸다.

온라인 경매에서 1억원에 낙찰된 호암 이병철 삼성 창업주의 서예 작품 ‘공수래공수거’. 연합

22일 케이옥션에 따르면, 전날 마감한 프리미엄 온라인경매에서 교양지 월간 ‘샘터’가 소장하던 이 회장의 붓글씨 ‘공수래공수거’는 1억원에 낙찰됐다. 이 작품의 경매 시작가는 1500만원, 추정가는 1900만∼4000만원이었다.

지난 11일부터 온라인 경매가 시작됐고, 이날까지 모두 39회의 응찰이 이어진 끝에 추정가 상단의 2.5배에 달하는 1억원에 낙찰됐다. 낙찰자가 누구인지는 현재까지 알려지지 않았다.

이 창업회장의 서예 작품은 창간 56년 만에 무기한 휴간한 월간 ‘샘터’의 재기를 위해 출품되면서 경매 전부터 관심을 모았다. 작품은 이 회장이 1981년 ‘샘터’ 창립자인 김재순(1923∼2016) 전 국회의장에게 써준 글씨로, 오랫동안 샘터 이사장실에 걸려 있었다. 샘터가 경영난으로 올해 1월호를 끝으로 무기한 휴간에 들어간 뒤 소장 컬렉션을 경매에 내놓으면서 작품의 주인도 바뀌게 됐다.

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