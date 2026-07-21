한국공항공사, 폴란드 지방공항연합과 협력 확대키로

한국공항공사가 폴란드 지방공항연합과 지방공항 운영을 위한 협력을 확대한다.



한국공항공사는 국내 지방공항 벤치마킹을 위해 방문한 폴란드 지방공항연합 등 대표단을 대상으로 현장 견학을 실시한다고 21일 밝혔다.폴란드 지방공항연합은 폴란드 내 12개 지방공항으로 구성된 연합체이다.대표단에는 폴란드 공항 면세점및 은행 대표 등이 포함됐다.

21일 한국공항공사 AI·BIM센터에서 폴란드 방문단이 통합데이터플랫폼 등 스마트공항 관련 브리핑을 듣고 있다.

공사는 지난해 11월 폴란드 지방공항연합과 지역공항 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후 지속적으로 협력했다. 이번 방문은 국내 지방공항 운영 사례에 관심을 보여 온 폴란드 측의 요청으로 이뤄졌다.

이번 폴란드 방문단에는 브로츠와프·그단스크·크라쿠프·카토비체 등 지방공항 운영사와 신공항 개발사(CPK), 국영은행(PKO), 면세점 등 18개 기관이 참여했다.

방문단은 이날 한국공항공사 본사에서 공항 운영 전략 및 사례를 청취하고 AI·BIM센터와 김포공항운영센터를 둘러봤다. 이후 22일에는 김해공항, 23일에는 제주공항을 차례로 방문할 예정이다.

국내 주요 지방공항인 김해·제주·청주·대구공항의 국제선 이용객 수는 올해 상반기 기준 약 981만명으로 전년 동기 대비 26.1% 증가했다. 특히 청주공항 국제선 이용객 수는 전년 동기 대비 44.2% 증가한 약 113만명, 김해공항은 23.2% 증가한 약 607만명으로 각각 사상 최대 실적을 기록했다.

이같은 국내 지방공항 이용객 증가는 지역공항 성장을 목표로 하는 폴란드 지방공항연합에 큰 관심의 대상이 되고 있다.

김해·제주공항은 국제선 네트워크 확충과 지역 관광 연계를 통해 지방공항 활성화를 이끌어 온 한국공항공사의 대표 거점공항으로 폴란드 측에서 많은 관심을 갖고 있는 공항이다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “전국 14개 공항을 통합 운영하며 쌓은 경험을 유사한 환경에 놓인 폴란드 공항들과 공유할 수 있어 뜻깊다”며 “이번 견학이 유럽 지방공항과의 협력을 넓히는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

안나 미데라 폴란드 지방공항연합 의장은 “지방공항의 성장 전략을 고민하는 폴란드 공항들에게 최근 괄목할 실적을 보이고 있는 한국의 지방공항 활성화 성공 사례는 좋은 본보기”라며“향후에도 다양한 분야에서 협력이 지속되기를 바란다”고 말했다.

한편 양측은 이번 기회를 통해 지방공항 활성화 정책뿐만 아니라 신규 지방노선 개발, ONE-ID 등 스마트공항 기술, 항공기 소음 저감 대책 등 공항 운영과 관련된 분야의 협력 확대 방안을 모색할 계획이다.

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