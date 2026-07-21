국민체육진흥공단·핑크퐁, ‘수영장 안전송’ 제작

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 어린이들이 수영장 안전 수칙을 쉽고 재미있게 익힐 수 있도록 인기 캐릭터 ‘핑크퐁’, ‘아기상어’와 함께 안전 교육 콘텐츠를 제작했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 더핑크퐁컴퍼니(대표 김민석)와 협업해 ‘핑크퐁 수영장 안전송’을 만들었다고 21일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 더핑크퐁컴퍼니(대표 김민석)와 협업해 ‘핑크퐁 수영장 안전송’을 만들었다고 21일 밝혔다. 기존 안내문이나 표지판 중심의 안전 교육에서 벗어나 어린이들에게 친숙한 캐릭터와 노래를 활용해 자연스럽게 안전 수칙을 익힐 수 있도록 기획한 콘텐츠다.

이번 영상에는 핑크퐁과 아기상어, 체육공단 캐릭터 ‘백호돌이’가 함께 등장해 어린이들에게 수영장 이용 과정에서 지켜야 할 안전 수칙을 노래와 애니메이션으로 전달한다.

국민체육진흥공단은 안전 수칙과 주요 메시지 구성을 맡았고, 더핑크퐁컴퍼니가 애니메이션과 노래 제작을 담당했다. 어린이 체육시설 안전 분야에서 애니메이션 콘텐츠를 활용해 안전 수칙을 전달하는 것은 이번이 처음이다.

‘핑크퐁 수영장 안전송’은 핑크퐁과 체육공단 공식 유튜브 채널을 통해 볼 수 있다.

국민체육진흥공단 관계자는 “전 세계적으로 사랑받는 캐릭터 핑크퐁, 아기상어와 함께 노래를 따라 부르며 자연스럽게 안전 수칙을 익힐 수 있을 것”이라며 “앞으로도 어린이들이 안전하게 체육시설을 이용할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

국민체육진흥공단은 영상으로 연결되는 QR코드를 담은 포스터를 제작해 전국 수영장에 배포하는 등 어린이 안전 문화 확산에도 나설 계획이다.

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