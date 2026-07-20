장 초반 4% 폭락했던 코스피, 외국인 ‘사자’에 낙폭 축소

16일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다.뉴스1

코스피가 제헌절 연휴 기간 미국 증시의 약세 여파 등으로 급락 출발했으나, 낙폭을 다소 축소하며 반등 기회를 모색하는 모습이다.

한국거래소에 따르면 20일 오전 9시 20분쯤 코스피는 전장보다 26.31포인트(0.39%) 하락한 6794.29를 나타냈다. 지수는 전장보다 177.02포인트(2.60%) 하락한 6643.58로 출발해 장 초반 4% 넘게 폭락하기도 했으나, 외국인의 매수세가 유입되며 하락분을 일부 만회했다. 유가증권시장에서 외국인 투자자와 기관은 각각 2562억원, 132억원어치를 순매수 중이며 개인은 2798억원어치를 순매도 중이다.

◆ 기술주 매도세와 중동 리스크... 글로벌 악재 겹쳤다

증시 약세의 배경으로는 미국 뉴욕 증시의 AI 반도체주 조정이 꼽힌다. 지난 17일(현지시간) 나스닥 종합지수는 전장보다 1.40% 내리는 등 3대 주가 지수가 일제히 하락했다. 중국 AI 스타트업 문샷AI의 최신 모델 ‘키미 K3’가 공개되면서 미국 주요 AI 기업의 수익성 우려를 자극한 것으로 풀이된다.

여기에 요르단 미군 기지 내 사망자 발생으로 미국과 이란의 전면전 가능성이 대두되며 국제 유가가 급등한 점도 국내 증시에 부담을 준 것으로 해석된다.

◆ 반도체 업황 피크 아웃은 기우... 저가 매집 전략 유효

전문가들 사이에서는 이번 글로벌 반도체 급락이 펀더멘털의 변화는 아니라는 분석이 나온다. 실적 변동성은 제한적이며 오는 2027년까지 실적 전망이 우상향할 것으로 예상되기 때문이다. 반도체 업황 정점 통과 우려보다는 단기 낙폭 과대에 따른 상방 잠재력이 더 큰 구간이라는 관측이다. 주가 변동성을 활용해 반도체, IT 하드웨어, 이차전지 등 기존 주도주를 매집하는 전략이 유효하다는 조언도 나온다.

이날 시가총액 상위 종목 중 삼성전자(0.59%)와 SK하이닉스(2.39%)는 반등에 성공했으며, 삼성전기(3.52%) 등도 오름세를 보였다. 반면 현대차(-3.76%), LG에너지솔루션(-2.84%) 등은 하락세를 나타냈다.

◆ 코스닥도 낙폭 축소 흐름... 삼천당제약 호재에 급등

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 15.02포인트(1.90%) 내린 776.82를 기록했다. 지수는 전 거래일 대비 18.63포인트(2.35%) 내린 773.21로 출발했으나 코스피와 마찬가지로 하락 폭을 다소 줄이는 흐름이다. 코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 407억원, 40억원씩 순매수 중이며 외국인은 449억원어치를 순매도하고 있다.

시총 상위 종목 중 알테오젠(1.27%), 레인보우로보틱스(0.38%) 등이 상승 중인 반면 에코프로비엠(-3.74%), 에코프로(-3.63%) 등은 하락세를 보였다. 한편 삼천당제약은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 먹는 세마글루타이드 제네릭 개발 관련 사전 협의 공식 답변서를 받은 것으로 전해지며 29.82% 급등 중이다.

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