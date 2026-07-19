“빈속 커피 탓인 줄 알았는데”…405만명 병원 찾은 위염, ‘진짜 원인’ 따로 있었다

“빈속 커피 탓인 줄 알았는데?”

아침 침대에 앉아 커피를 마시는 여성. 건강한 사람이 빈속에 커피 한 잔을 마셨다는 이유만으로 위염이 생긴다고 단정할 의학적 근거는 충분하지 않다. pexels

출근길 한 손에 든 아이스 아메리카노. 아침 식사는 건너뛰어도 커피는 거르지 않는 직장인이 많다. 빈속에 커피를 마실 때마다 “이러다 위염이 생기는 것 아니냐”는 걱정도 따라붙는다.

실제로 한국인의 커피 섭취량은 상당하다. 질병관리청이 국민건강영양조사 식품섭취조사를 분석한 결과, 2023년 1세 이상 국민의 연령표준화 하루 평균 무가당 커피 섭취량은 112.1g이었다. 탄산음료 48.9g의 약 2.3배다.

위장 질환으로 진료받는 사람도 적지 않다. 건강보험심사평가원의 2023년 3분기 진료비통계지표를 보면 그해 1~9월 심사일 기준 ‘위염 및 십이지장염’ 외래 진료인원은 405만1335명이었다. 외래 다발생 질병 가운데 9번째로 많았다.

◆‘공복 커피=위염’ 공식은 없다

커피가 위산 분비를 자극한다는 사실은 비교적 분명하다. 카페인뿐 아니라 폴리페놀 등 커피의 다른 성분도 위산과 가스트린 분비에 영향을 미칠 수 있다. 디카페인 커피로 바꿨는데도 속이 편해지지 않는 사람이 있는 이유다.

위산 분비가 늘었다고 곧바로 위염이 생기는 것은 아니다. 위염은 단순한 속쓰림이 아니라 위 점막에 손상과 염증이 생긴 상태다. 건강한 사람이 공복에 커피 한 잔을 마셨다는 이유만으로 위 점막이 손상된다고 단정할 의학적 근거는 충분하지 않다.

2022년 국제학술지 ‘뉴트리언츠’에 실린 문헌 검토에서도 커피의 위산 분비 자극 작용은 비교적 일관되게 확인됐다. 반면 기능성 소화불량과 위식도역류질환, 소화성 궤양과의 관련성은 연구별로 결과가 달랐다.

한 연구에서는 로스팅 방식이 다른 커피를 마신 뒤 나타난 소화불량 증상이 공복과 표준 식사 후 모두 유의한 차이를 보이지 않았다. 그렇다고 이를 모든 사람에게 확대해 “빈속이나 식후나 똑같다”고 해석하기는 어렵다. 문헌 검토 저자 역시 기존 연구가 오래됐거나 대상자가 적고, 커피의 종류와 농도·추출 방식도 제각각이어서 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

연구 결과를 해석할 때는 이해상충 가능성도 살펴야 한다. 저자는 커피 관련 과학정보기관인 ‘커피과학정보연구소’의 과학 자문을 맡고 있으며, 해당 기관의 의뢰로 문헌 검토가 이뤄졌다고 논문에 명시했다. 이 연구만으로 공복 커피의 안전성이 입증됐다고 단정하기 어려운 이유다.

반대 방향의 연구 결과도 있다. 2025년 영국 바이오뱅크 참여자 14만7263명을 분석한 연구에서는 무가당 커피 섭취가 전체 위장관 질환뿐 아니라 위염·십이지장염 발생 위험 감소와 연관된 것으로 나타났다.

연구진은 평균 12.6년간 대상자를 추적했지만, 이는 커피 섭취 여부에 따른 질병 발생률을 비교한 관찰연구다. 무가당 커피가 위염을 예방한다고 입증한 임상시험이 아니며, 공복과 식후 섭취를 직접 비교한 연구도 아니다.

속쓰림이나 명치 통증이 있다고 모두 위염인 것은 아니다. 기능성 소화불량과 위식도역류질환, 위궤양 등도 비슷한 증상을 일으킨다. 위염은 별다른 증상 없이 발견되는 경우도 많아 증상만으로 진단할 수 없다.

◆커피보다 먼저 살펴야 할 원인들

위염은 1가지 원인으로 생기는 질환이 아니다. 만성 위염의 대표적인 원인으로는 헬리코박터 파일로리균 감염이 꼽힌다. 아스피린이나 이부프로펜·나프록센 같은 비스테로이드성 소염진통제, 지나친 음주도 위 점막을 손상시킬 수 있다.

특히 진통소염제를 자주 복용하는 사람은 어떤 약을 얼마나 자주 먹는지 확인할 필요가 있다. 처방받아 저용량 아스피린을 복용 중이라면 속이 불편하다는 이유로 임의로 끊어서는 안 된다.

아스피린은 위장 출혈 위험이 있지만 심근경색이나 뇌졸중 예방을 위해 장기간 처방되기도 한다. 복용 중단이나 위 보호제 사용 여부는 처방한 의료진과 상의해야 한다.

면역체계가 위 점막을 공격하는 자가면역성 위염도 있다. 외상이나 심한 화상, 패혈증 등으로 위 점막에 공급되는 혈류가 줄어들면 급성 위염이 발생할 수 있다.

스트레스는 업무 부담이나 인간관계에서 오는 일상적인 긴장과 구분해야 한다. 심각한 질환이나 수술·외상 뒤 나타나는 신체적 스트레스는 급성 위염의 원인이 될 수 있다. 심리적 스트레스는 명치 통증과 더부룩함, 조기 포만감 같은 소화불량 증상을 악화할 수 있지만 모든 위염의 직접 원인은 아니다.

질병관리청도 흔히 사용하는 ‘신경성 위염’보다는 ‘기능성 소화불량증’이라는 표현이 적절하다고 설명한다. 커피 한 잔만 끊고 헬리코박터균 감염이나 진통제 복용, 과음 같은 요인을 놓치면 정작 확인해야 할 원인을 지나칠 수 있다.

◆무조건 끊기보다 몸이 보내는 신호 봐야

빈속에 커피를 마셔도 별다른 불편함이 없다면 공복이라는 이유만으로 일률적으로 금지할 근거는 부족하다. 반대로 커피를 마신 뒤 속쓰림과 신물 역류, 메스꺼움, 명치 통증이 반복된다면 양을 줄이거나 식후로 시간을 옮겨 증상이 달라지는지 살펴볼 수 있다.

짧은 시간에 진한 커피를 여러 잔 마시는 습관은 피하는 편이 낫다. 디카페인으로 바꿔볼 수도 있지만 불편함이 계속된다면 카페인만의 문제는 아닐 수 있다.

규칙적으로 식사하고 과식을 피하는 것도 중요하다. 술과 담배, 지나친 카페인 섭취를 줄이고 자신에게 반복적으로 불편함을 일으키는 음식은 피해야 한다.

빈속에 커피를 마신 뒤 복부 불편감을 느끼는 직장인과 위염의 주요 원인으로 꼽히는 진통소염제·과음을 표현한 이미지. ChatGPT 생성

커피를 줄였는데도 통증과 소화불량이 계속된다면 음료 탓으로만 돌리지 말고 진료를 받아야 한다. 음식을 삼키기 어렵거나 구토가 반복되는 경우, 별다른 이유 없이 체중이 줄어드는 경우에는 신속한 검사나 내시경 검사가 필요할 수 있다.

피를 토하거나 구토물이 커피 찌꺼기처럼 보이고, 검고 끈적한 흑변이 나타나면 위장관 출혈을 의심해야 한다. 커피를 끊고 며칠 지켜볼 상황이 아니다. 곧바로 응급 진료를 받아야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지