대박과 상장 폐지 오간 부부…백지영·정석원 "주식 말고 기부하자"

가수 백지영이 주식 투자 이력을 공개했다.

백지영은 18일 자신의 유튜브 채널에 '폭락장에서도 끄떡 없는 백지영 주식계좌 최초공개(미친 수익률)'이라는 제목의 영상을 올렸다.

백지영은 주식에 관심이 없는 이유에 대해 "예전에 유량주에만 조금 넣어봤고 손해는 별로 안 봤다"고 했다.

이어 "그런데 코로나가 터졌고 그때 두세 종목 갖고 있던 주식을 그냥 손해보고 다 팔아버렸다"고 했다.

그러면서 "그때 완전 안 해야겠다고 해서 지금까지 안 했다"고 했다.

그는 가장 좋았던 수익률에 대해서는 "100% 가깝게 됐었다"고 했다.

정석원은 "(백지영이) 주식을 전문가한테 맡겨서 이득을 본 경우도 있었고 그러다 저한테 갑자기 꽁돈 생겼다고 백화점 가자고 했다"고 했다.

또 "저 같은 경우는 아예 모른다. 그런데 누군가가 이거를 해야 한다 라는 상태에서 했는데 상장 폐지 당했다"고 했다.

아울러 "그래서 우리는 그런 것 하지 말고 불우이웃이나 돕자고 했다"고 회상했다.

<뉴시스>

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