새벽부터 다시 강한 비…강원·충청 시간당 최대 50㎜

일요일인 19일은 전국 대부분 지역에 장맛비가 이어지겠다. 강원도와 충청권, 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 최대 50㎜의 매우 강한 비가 쏟아지겠다.

집중호우에 불어난 홍제천. 연합뉴스

18일 기상청에 따르면 정체전선의 영향으로 내일까지 전국에 비가 내리겠다. 오늘 밤에는 비가 잦아드는 곳도 있겠지만, 내일 새벽부터 강원과 충청권, 남부지방을 중심으로 다시 강한 비가 내릴 전망이다.

예상 강수량은 ▲강원 중·남부 내륙·산지와 대전·세종·충남(북서부 제외) 충북·전북 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) ▲대구·경북 30~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)다.

이밖에 ▲광주·전남 30~80㎜(전남 북서부 많은 곳 100㎜ 이상) ▲경남 내륙 20~60㎜(경남 서부 내륙 많은 곳 80㎜ 이상) ▲경기 남부 5~40㎜(경기 남동부 많은 곳 60㎜ 이상) ▲서울·인천·경기 북부 5~20㎜의 비가 예보됐다.

장대비에 빨라지는 발걸음. 연합뉴스

특히 강원 중·남부 내륙·산지와 충청권, 전북, 경북 중·북부는 새벽부터 아침 사이 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 집중될 것으로 보인다.

짧은 시간 많은 비가 쏟아질 가능성이 큰 만큼 하천 범람과 저지대 침수, 산사태, 낙석, 시설물 피해 등에 각별히 유의해야 한다.

비가 내리는 가운데 후텁지근한 날씨도 이어지겠다. 일부 전남 남해안과 경상권, 제주도에는 폭염특보가 발효 중이다. 전국 대부분 지역의 최고체감온도는 31도 안팎, 폭염특보가 내려진 지역은 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.

전남 남해안과 경남권, 제주도를 중심으로는 밤사이 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

18일 서울 은평구 불광천 산책로가 통제되고 있다.

아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 25~33도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 22도, 강릉 22도, 대전 24도, 청주 25도, 광주 25도, 전주 25도, 부산 26도, 울산 25도, 대구 25도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 28도, 강릉 27도, 대전 29도, 청주 30도, 광주 30도, 전주 29도, 부산 31도, 울산 33도, 대구 32도, 제주 31도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 '좋음' 수준이 예상된다.

<뉴시스>

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