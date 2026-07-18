트럼프, 산불 연기에도 관세 부과?…“캐나다, 대기오염비 내야”

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다 산불로 인한 대기질 악화 문제를 두고 캐나다 정부에 책임을 묻겠다며 관세 부과 가능성을 거론했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 워싱틴DC 백악관 이스트룸에서 대국민 연설을 하고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 지난 17일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “우리는 캐나다가 자국의 산림과 덤불을 제대로 관리하지 못하는 것에 대해 책임을 묻고 있다”며 “오늘 중으로 (캐나다 마크 카니) 총리에게 전화를 걸어 이 문제에 대해 어떤 조처를 할 것인지 확인할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “캐나다는 기본적인 산림 관리와 잔해 제거 작업을 거부해 왔고, 이런 결과가 초래될 것이라는 사실을 알고 있었다”며 “이는 고의적 과실이며 매년 반복돼 미국에 수십억 달러의 손실을 끼치고 있다”고 주장했다.

그러면서 “매년 반복되는 일로 미국에 수십억 달러의 손실을 초래하고 있으며, 이 오염 비용은 캐나다가 현재 지불하는 관세에 반드시 추가되어야 한다”고 강조했다.

다만 실제 어떤 방식으로 관세를 부과할 것인지는 구체적으로 설명하지 않았다. 또 트럼프 대통령이 지난해 관세 전쟁 국면에서 수시로 활용했던 ‘국제비상경제권한법’(IEEPA)에 따른 관세 부과는 이미 연방대법원 판결에 의해 차단된 상황이다.

한편 뉴욕시를 비롯한 미 동부 지역은 캐나다 산불 연기 유입으로 대기질이 매우 악화했으나 점차 나아지고 있는 것으로 전해졌다.

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