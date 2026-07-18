호르무즈 이어 홍해 봉쇄 위기…"둘 다 막히면 글로벌 경기침체"

이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수출에 차질이 빚어지는 가운데 주요 우회로로 활용돼온 홍해 수출로마저 위협받으면서 글로벌 원유 공급망이 큰 충격을 받을 수 있다는 전망이 나온다.



홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브 해협 인근을 근거지로 둔 예멘의 친이란 후티 반군과 사우디아라비아 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 이 해협의 안전도 장담하기 어렵다는 우려가 제기된 데 따른 것이다.

홍해를 통항하는 상선에 대한 예멘 친이란 무장세력 후티의 2025년 공격사례. EPA연합뉴스

미국 월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 사우디가 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 홍해를 통한 원유 수출을 확대해왔지만, 이를 가능하게 했던 후티와의 휴전 체제가 흔들리면서 이마저도 위협받고 있다고 보도했다.



사우디는 미국과 이란의 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 막힌 뒤 동부 유전에서 서부 홍해 연안 얀부항까지 동서 송유관으로 원유를 운송한 뒤, 이를 유조선에 실어 바브엘만데브 해협을 거치는 홍해 항로를 통해 수출하고 있다.



이 경로를 통해 사우디는 전체 원유 수출량을 하루 약 460만배럴 수준으로 유지할 수 있었다.



전쟁 이전 하루 730만배럴에는 못 미쳤지만, 홍해를 통한 우회 수출로 수출 감소 폭을 줄일 수 있었다는 평가다.



예멘의 친이란 무장세력인 후티가 홍해 관문인 이 해협에 대한 봉쇄를 준비하고 있다는 보도들이 나오면서 홍해 항로가 새로운 불안 요인으로 부각되고 있다.

세계지도 캡처.

사우디와 후티는 2022년 휴전 체제를 이어왔지만 최근 공습을 주고받으며 중동에 새로운 전선이 형성되는 국면이다.



사우디와 예멘 정부군은 지난 13일 후티가 통제하는 예멘의 수도 사나의 국제공항을 폭격했으며, 후티는 즉각 사우디 남부 아브하 국제공항을 겨냥해 탄도 미사일과 자폭 드론을 발사하며 보복했다.



양측의 무력 충돌이 격화할 경우 후티가 사우디를 압박하기 위해 홍해를 지나는 선박에 대한 공격을 재개하거나 사우디의 항만·석유 시설을 겨냥할 가능성이 있다는 관측이 나온다.



후티의 선박 공격이 재개되면 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 맞물려 중동의 양대 원유 수송로가 동시에 흔들릴 수 있다.



유엔 예멘 특사실의 선임 정치고문을 지낸 에이프릴 롱리 앨리는 "후티가 이를 본능적으로 감지했다"며 "판을 키워 크게 얻어낼 기회가 왔다고 보고 그 기회를 잡으려고 할 것"이라고 말했다.



카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 "홍해 상황이 다시 악화하고 있다"며 "후티의 미사일 공격은 육지의 불안정이 해상의 불안으로 빠르게 번질 수 있다는 경고"라고 말했다.



시장에서는 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협이 동시에 장기간 제 기능을 하지 못하는 상황을 최악의 시나리오로 꼽는다.



현재는 각국이 비축유와 상업용 재고를 활용해 공급 부족을 메우고 있지만 장기화하면 재고도 한계에 이를 것으로 전망된다.



영국의 경제분석기관 캐피털이코노믹스는 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협이 동시에 장기간 차질을 빚거나 사우디 송유관·항만 시설이 심각한 피해를 볼 경우 세계가 경기침체에 빠질 수 있다고 전망했다.



다만 전문가들은 후티가 당장 전면전에 나서기보다는 긴장 수위를 단계적으로 높이며 사우디를 압박할 가능성이 크다고 보고 있다.



후티는 사나 공항 운항 재개와 물자 반입 확대 등을 끌어내기 위해 사우디에 대한 압박 수위를 높이는 동시에 향후 협상에서 유리한 위치를 확보하려는 것으로 분석된다.

<연합>

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