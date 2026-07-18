집중호우에 침수·토사 유출 잇따라…중대본 2단계 가동, 위기경보 ‘경계’ 격상

중부지방을 중심으로 많은 비가 쏟아지면서 도로와 주택 침수, 토사 유출 등 시설 피해가 잇따르고 있다. 정부는 호우 대응 수위를 높여 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계를 가동하고 호우 위기경보를 ‘경계’ 단계로 격상했다. 소방청도 중앙긴급구조통제단을 선제 가동하며 비상대응체제에 돌입했다.

18일 새벽부터 내린 집중호우로 경기 고양 화전동 벌말마을 주택가가 침수돼, 한 주민이 떠내려 간 현관문을 수습하고 있다. 뉴시스

18일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오전 5시 기준 호우로 인한 인명피해는 아직 발생하지 않았다.

다만 시설 피해는 전국에서 총 175건 접수됐다. 주택과 도로 침수가 10건 발생했으며, 토사·낙석 유출과 수목 전도 등 피해도 이어졌다.

대구와 충남, 경북 등 3개 시·도 9개 시·군에서는 주민 15세대 28명이 일시 대피했다. 이 가운데 10세대 17명은 아직 귀가하지 못하고 있다.

집중호우로 인한 시설 통제도 확대됐다. 북한산 97개 구간과 팔공산 42개 구간을 포함해 전국 10개 국립공원의 탐방로 254개 구간이 통제됐다. 국도는 강원 영월 청평리와 경기 파주 당동IC 등 2개 구간의 차량 통행이 제한됐으며, 하상도로 11곳과 둔치주차장 105곳, 세월교·하천변 81곳, 야영장 13곳도 출입이 통제됐다.

집중호우가 내린 18일 서울 동부간선도로 전구간이 한때 전면 통제됐다. 연합뉴스

기상청은 현재 서울·인천·경기·강원에 호우경보를, 대전·세종·충남 등에는 호우주의보를 발효 중이다. 19일까지 수도권과 강원에는 80~150㎜, 많은 곳은 200~250㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 예보됐다. 특히 이날 오전까지 수도권과 강원 영서 중남부, 충청 북부에는 시간당 50~80㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다.

정부는 전날 오후 9시 중대본 1단계를 가동한 데 이어 이날 오전 4시 30분 중대본 2단계로 대응 수위를 높였다. 호우 위기경보도 ‘주의’에서 ‘경계’로 상향하고 관계기관에 인명피해 예방과 취약지역 안전관리를 강화하도록 지시했다.

18일 새벽부터 내린 집중호우로 경기 고양 화전동 벌말마을 주택가가 침수돼 소방과 지자체 관계자들이 배수작업을 벌이고 있다. 뉴시스

소방청도 같은 시각 중앙긴급구조통제단을 선제적으로 가동하고 수도권과 강원지역 집중호우에 대비한 비상대응체계를 유지하고 있다.

최용철 중앙긴급구조통제단장(소방청장 직무대행)은 ‘호우 대처상황 보고회’를 열고 서울·인천·경기(남·북부)·강원 소방본부와 영상회의를 진행했다. 최 단장은 누적 강수로 지반이 약해진 만큼 산사태와 지반침하, 도로 유실·붕괴, 하천 범람, 주택 및 지하공간 침수 등 2차 피해에 철저히 대비할 것을 지시했다.

또 대규모 피해가 우려되거나 발생할 경우에는 지역긴급구조통제단을 즉시 가동하고 가용 소방력을 선제적으로 투입해 인명피해를 최소화하라고 강조했다.

최 단장은 “오후까지 비가 이어질 것으로 예상되는 만큼 비상대응체계를 유지하며 추가 피해에 철저히 대비해야 한다”며 “피해 발생 시 긴급구조통제단을 중심으로 신속하고 체계적으로 대응해 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다해달라”고 말했다.

이어 “어려운 여건 속에서도 현장을 지키고 있는 대원들의 노고에 감사드린다”며 “마지막까지 긴장을 늦추지 말고 현장 대응과 안전관리에 만전을 기해달라”고 당부했다.

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