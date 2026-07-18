베네수엘라 지진 사망자 5000명 넘어…'엘니뇨 경고' 설상가상

지난달 베네수엘라를 강타한 연쇄 지진으로 17일(현지시간)까지 집계된 사망자가 5천명을 넘어섰다.



AFP 통신에 따르면 호르헤 로드리게스 국회의장은 이날 현재까지 공식 집계된 사망자 수가 5천69명이라고 발표했다.

베네수엘라 지진. AP연합뉴스

부상자는 기존 발표와 같은 1만6천740명으로 집계됐다. 로드리게스 의장은 앞서 부상자 대부분이 이미 병원에서 퇴원했다고 밝힌 바 있다.



앞서 지난달 24일 베네수엘라에서는 규모 7.2와 7.5의 강진이 잇따라 발생해 수도 카라카스 북부에 위치한 해안 지역인 라과이라주를 초토화했다.



사망자 가운데 최소 300명의 신원은 아직 확인되지 않은 것으로 알려졌다. 당국은 신원 확인을 위해 시신의 DNA를 채취한 뒤 공동묘지에 안치하고 있는 것으로 전해졌다.



이재민 약 2만명은 임시 대피소에서 생활하고 있으나, 상당수는 식수와 위생시설이 제대로 갖춰지지 않은 상태다.



베네수엘라 정부는 실종자 공식 통계를 공개하지 않고 있으나, 야권의 별도 집계에서는 약 3만명이 행방불명 상태인 것으로 추산됐다. 유엔은 지진 발생 사흘 뒤인 지난달 27일 실종자가 5만명에 달하는 것으로 추정했다.



미국 지질조사국(USGS)은 이번 베네수엘라 지진에 따른 사망자가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망한 바 있다.



일부 지역에서는 국제 구조대의 지원을 받아 수색·구조 작업이 계속되고 있지만, 구조대의 임무는 생존자에 대한 인도주의적 구호와 잔해 제거, 재건 중심 단계로 전환되고 있다고 블룸버그 통신은 전했다.



가족을 찾지 못한 일부 시민들은 구조대원들에게 특정 건물을 수색해 달라고 호소하고 있지만, 구조대는 정부 통합지휘부가 매일 수색 지역을 지정하기 때문에 임의로 움직일 수 없다고 설명하고 있다.



한편 유엔 국제이주기구(IOM) 관계자는 엘니뇨가 지진 이재민에게 큰 피해를 줄 가능성을 경고했다.



루카스 게지스 아크라트 IOM 베네수엘라 재난위험경감 조정관은 "매우 강한 엘니뇨가 형성될 가능성에 대해 유엔 내에서 논의가 진행되고 있다"며 "많은 주민이 이미 집을 잃은 상황에서 엘니뇨가 베네수엘라를 강타할 수 있다"고 말했다.



엘니뇨는 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아 기상 패턴에 큰 변화를 일으키는 현상으로, 태풍과 홍수, 가뭄 등 극단적인 기상이변을 유발한다.



미국 국립해양대기청(NOAA)은 지난달 발표한 보고서에서 올해 엘니뇨 현상이 이미 시작됐고, 열대 태평양 해수 온도가 평년보다 섭씨 2도 이상 높은 슈퍼 엘니뇨로 발전한 가능성이 63%에 달한다고 밝힌 바 있다.



IOM는 전날 발표한 호소문에서 앞으로 12개월간 베네수엘라 지원과 복구를 위해 9천800만달러(약 1천460억원) 규모의 재원이 필요하다며 국제사회에 지원을 요청하기도 했다.



유엔은 이번 지진으로 인한 직접적인 물적 피해 규모를 67억 달러(약 9조9천830억원)로 추산하면서, 간접 피해까지 포함한 전체 경제적 손실은 이보다 최대 3배에 이를 수 있다고 추정했다.

<연합>

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