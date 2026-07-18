주유소 기름값 9주째 하락…국제유가 반등에 내림세 둔화

전국 주유소 기름값이 9주 연속 하락했다. 다만 중동 지역의 긴장이 다시 고조되면서 휘발유와 경유 모두 하락폭이 전주보다 크게 줄었다.

호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미국과 이란 간의 무력 공방이 지속되는 15일 서울 시내 한 주유소에 기름 가격 안내판이 놓여 있다. 연합뉴스

18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 셋째 주(12∼16일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 리터(L)당 1877.5원으로 전주보다 15.5원 내렸다. 전주 하락폭이 59.1원이었던 것과 비교하면 내림세는 둔화했다.

경유 평균 판매가격은 L당 1862.5원으로 전주보다 17.7원 내렸다. 전주에는 62.3원 하락했으나 이번 주에는 하락폭이 크게 축소됐다.

지역별 휘발유 판매가격은 제주가 L당 1914.8원으로 가장 높았고, 대구는 1850.1원으로 가장 낮았다. 상표별로는 GS칼텍스 주유소가 L당 1881.6원으로 가장 높았으며, 알뜰주유소는 1870.5원으로 가장 낮았다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란 간 호르무즈해협 통제권을 둘러싼 무력 충돌이 지속됨에 따라 상승했다. 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 배럴당 77.6달러로 지난주보다 9.5달러 올랐다. 국제 휘발유 가격은 배럴당 104.2달러로 9.3달러 상승했고, 국제 자동차용 경유는 144.3달러로 22.7달러 올랐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.

앞서 정부는 지난달 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 적용해 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원으로 각각 150원 인하했다. 다음 주에는 8차 석유 최고가격이 발표될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지