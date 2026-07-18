수도권 최대 300㎜ ‘물폭탄’…체감온도 31도까지 올라 [오늘날씨]

18일 토요일은 전국에 많은 비가 내리는 가운데 남부 일부 지역은 폭염이 이어지면서 비와 무더위가 동시에 나타나겠다. 중부지방에는 최대 300㎜ 이상의 집중호우가 예보돼 침수와 산사태 등 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

서울 중구 세종대로에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날부터 19일까지 전국에 비가 내리겠으며, 특히 중부지방을 중심으로 호우특보가 발표될 가능성이 있다고 예보했다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 100~200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 강원도 100~200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 대전·세종·충남과 충북 80~150㎜(많은 곳 250㎜ 이상)다.

전북은 30~100㎜, 광주·전남은 20~60㎜, 경북 중·북부는 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 대구·경북 남부와 울릉도·독도는 30~100㎜, 부산·울산·경남은 20~60㎜, 제주도는 5~30㎜의 비가 내릴 것으로 전망된다. 서해5도는 30~80㎜의 강수가 예상된다.

기상청은 짧은 시간 동안 매우 강한 비가 집중되면서 계곡과 하천의 수위가 급격히 상승할 수 있다고 경고했다. 계곡과 하천 주변 접근이나 야영을 자제하고 저지대 침수, 하천 범람, 급류, 산사태 등에 대비해야 한다고 당부했다.

비가 내리는 가운데 남부 일부 지역과 제주도는 폭염도 이어지겠다.

전남 남동부와 제주도에는 폭염특보가 발효 중이며, 전국 대부분 지역의 최고체감온도는 31도 안팎, 전남 남동부와 제주도는 33도 안팎까지 오르며 무덥겠다.

당분간 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 지역에서는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

이날 하늘은 전국이 대체로 흐리겠으며 정체전선과 발달한 저기압의 영향을 받겠다.

아침 최저기온은 20~26도, 낮 최고기온은 24~32도로 평년(최저 20~23도·최고 26~31도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 23도, 인천 23도, 수원 24도, 춘천 21도, 강릉 21도, 대전 24도, 청주 25도, 광주 26도, 전주 24도, 부산 25도, 울산 24도, 대구 24도, 제주 27도다.

낮 기온은 서울 27도, 인천 28도, 수원 27도, 춘천 26도, 강릉 24도, 대전 28도, 청주 28도, 광주 31도, 전주 30도, 부산 29도, 울산 31도, 대구 30도, 제주 31도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준이 예상되며, 부산·울산은 ‘보통’ 수준을 보이겠다．

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