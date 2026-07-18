상장 한 달 만에 흔들린 스페이스X…시총 1조 달러 증발

스페이스X. 로이터=연합뉴스

역대 최대 기업공개(IPO)로 증시에 입성했던 일론 머스크의 우주항공·인공지능(AI) 기업 스페이스X의 시가총액이 상장 한 달여 만에 1조 달러 급감했다.

주가가 공모가를 밑돌면서 상장 직후의 투자 열기가 빠르게 식고 있다는 분석이 나온다.

17일(현지시간) 블룸버그 통신의 보도에 따르면 스페이스X는 주가가 122.12달러로 떨어지면서 시총이 1조6100억 달러로 감소했다.

이는 이 회사가 지난달 16일 세웠던 최고 기록인 2조6400억 달러 대비 약 1조300억 달러가 줄어든 수치다.

스페이스X는 지난달 세계 최대 규모의 IPO로 금융시장의 눈길을 사로잡았다.

초과 청약에 이어 상장 직후에는 투자자들의 매수세가 몰리며 주가가 빠르게 상승했지만, 최근 악재가 겹치면서 주가가 공모가(135달러)를 밑도는 모습을 보여왔다.

특히 전날 스페이스X의 차세대 핵심 우주선인 스타십의 13번째 시험비행이 돌연 중단되면서 주가 하락 압력으로 작용했다.

스페이스X 스타십. UPI=연합뉴스

스타십은 스페이스X가 개발한 124ｍ 높이의 초대형 발사체로, 기존 팰컨9보다 더 많은 화물과 위성을 실어 나를 수 있어 향후 스페이스X의 성장 전략을 좌우할 핵심 사업으로 평가받는다. 스페이스X는 스타십 개발에만 150억 달러를 투자한 바 있다.

인티그리티 자산운용의 조 길버트 매니저는 “투자자들이 위험 회피 포지션을 잡고 있고 낙관주의가 서서히 꺼지면서 기업가치에 대해 재고하고 있다”고 설명했다.

시장에서는 스타십 개발 일정과 상업 발사 성과, 스타링크 사업 확대 여부가 향후 스페이스X 기업가치를 좌우할 핵심 변수로 꼽고 있다.

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