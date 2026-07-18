“호텔서 잠만 자나요?”…풀파티부터 1200만원 침대·피부관리까지

본격적인 여름 휴가철을 맞아 호텔업계가 객실 안에서 즐기는 풀파티부터 숙면, 피부 관리까지 각기 다른 ‘회복형 호캉스’를 선보이고 있다.

한화호텔앤드리조트 제공

관광지를 돌아다니는 대신 객실에 오래 머물며 식사와 휴식을 한꺼번에 해결하려는 수요를 겨냥한 상품이다.

18일 업계에 따르면 카시아 속초는 동해를 바라보며 객실 내 물놀이와 식사를 함께 즐길 수 있는 ‘원더풀 스위트’ 패키지를 운영한다.

전용 풀이 설치된 프라이빗 풀 스위트에서 물놀이를 즐기고 과일·치즈 플래터와 시저 샐러드, 시푸드 피자, 프라이드치킨, 티라미수 등 파티 음식과 주류를 맛볼 수 있도록 구성했다.

대형 튜브 대여 서비스와 객실 기준 인원에 따른 조식 혜택도 포함된다. 가족이나 연인, 친구끼리 외부로 이동하지 않고 객실 안에서 풀파티를 즐길 수 있다.

패키지 대상 객실은 기존 풀 스위트에서 호텔 최상위 객실인 ‘투 베드룸 펜트하우스’와 ‘쓰리 베드룸 로프트’까지 확대됐다.

펜트하우스와 로프트 투숙객에게는 호텔 4층 인피니티 풀을 비롯한 수영장 이용 혜택이 제공된다.

객실에서 간단하게 ‘피맥’이나 ‘치맥’을 즐길 수 있는 ‘바이트&브루’ 패키지도 마련했다.

객실 1박과 카페·베이커리 ‘호라이즌’의 피자 또는 순살 프라이드치킨, 생맥주 2잔으로 구성된 투고 세트를 제공한다. 생맥주는 탄산음료로 바꿀 수 있어 자녀를 동반한 가족도 이용할 수 있다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 시몬스의 비건 매트리스 브랜드 N32와 협업해 ‘슬립 웰니스 스위트’를 선보였다.

호텔의 ‘그랜드 프리미어 풀 스위트’ 전체 객실에 약 1200만원 상당의 N32 모션베드와 ‘퀸즈밀러 오가닉 비건 필로우’를 배치했다.

그랜드 프리미어 풀 스위트는 침실과 거실이 분리된 약 30평 규모다. 한 층에 객실 두 개만 배치해 다른 투숙객과 마주치는 일을 줄이고 독립적인 휴식을 누릴 수 있도록 설계됐다.

객실에 설치된 모션베드는 버튼을 눌러 등받이와 다리 부분의 각도를 조절할 수 있다. 수면뿐 아니라 독서나 TV 시청 등 이용 상황에 따라 자세를 바꿀 수 있다.

몸에 가해지는 압력을 분산하도록 설계된 ‘무중력’ 모드도 갖췄다. 호텔 측은 객실에서 누워 보내는 시간까지 편안한 휴식의 일부로 만들겠다는 취지라고 설명했다.

슬립 웰니스 스위트를 이용하지 않는 투숙객에게도 N32 퀸즈밀러 오가닉 비건 필로우 대여 서비스를 제공한다.

베개는 머리가 닿는 부분과 목을 받치는 부분의 밀도를 다르게 설계한 제품이다. 투숙객이 사전에 요청하면 수량 범위에서 무료로 빌릴 수 있다.

더 플라자는 일동제약그룹과 손잡고 여름철 객실에서 피부 관리 제품을 체험할 수 있는 ‘더마 리프레시 스테이’ 패키지를 운영한다.

더마코스메틱 제품에 대한 소비자 관심이 커진 점을 반영해 숙박과 화장품 체험을 결합했다.

패키지는 디럭스룸 1박과 일동제약그룹 화장품 4종으로 구성된다.

투숙객에게는 퍼스트랩 프로바이오틱 세럼과 모이스처 선세럼, 모이스처 마스크팩 10장, 리쥬닉 PDRN 리쥬비네이팅 앤 리페어 크림이 제공된다.

PDRN은 연어류에서 얻는 DNA 유래 성분으로 화장품 원료 등에 활용된다. 투숙객은 별도의 외부 일정 없이 객실에서 제품을 사용하며 휴식을 취할 수 있다.

예약 기간은 8월 30일까지며 투숙 기간은 8월 31일까지다. 가격은 37만원부터로 세금과 봉사료는 별도다.

호텔 공식 홈페이지 회원은 3만원 할인받을 수 있다. 수영장과 체련장 이용 혜택도 포함되지만 여름 성수기에는 수영장 이용이 1박당 한 차례, 3시간으로 제한된다.

최근 3년간 호텔의 뷰티 협업 패키지를 이용한 고객 가운데 외국인이 차지하는 비중은 10%포인트 증가했다. 호텔은 이번 상품도 내국인뿐 아니라 방한 관광객의 관심을 끌 것으로 기대하고 있다.

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