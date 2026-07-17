17일 밤부터 중부서 극한호우…주말까지 수도권서 300㎜ 이상 [날씨]

17일 밤부터 중부지방을 중심으로 시간당 최대 80㎜에 달하는 극한호우가 쏟아질 것으로 예보됐다. 19일까지 서울 등 수도권과 강원 내륙·산지에는 최대 300㎜ 이상, 세종과 충청 북부에는 최대 250㎜ 이상의 올여름 가장 많은 비가 내릴 전망이다.
이날 오후 충청과 경북에 강한 비가 내리며 곳곳에 호우 특보가 발효됐다. 경북 김천에서는 시간당 72㎜의 극한호우가 관측됐다. 서해상에서 발달한 비구름이 유입되면서 호우 특보 구역도 점차 확대됐다. 기상청에 따르면 경북 북부에는 최대 150㎜ 이상, 전북 북부 서해안에는 최대 120㎜ 이상의 많은 비가 예상됐다.
이번 비는 정체전선 상에서 발달한 저기압이 한반도를 지나며 나타나는 현상으로, 저기압 전면을 따라 남서풍이 강하게 유입되면서 남쪽의 덥고 습한 공기와 북쪽의 건조한 공기가 중부지방에서 강하게 부딪히는 데 따른 것이다.
18일은 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강한 비가 내리겠다. 아침 최저기온은 20∼26도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다. 비가 내리는 중부지방의 낮 기온은 서울 26도, 강릉 24도로 30도를 밑돌겠지만 광주는 31도, 대구와 울산은 32도까지 오르겠다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
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